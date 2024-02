Пощенската картичка на раздора: Защо 71-годишна жена опита да убие съпруга си

С рещу 71-годишна жена от Флорида е повдигнато обвинение в опит за убийство. Властите твърдят, че тя се е опитала да убие съпруга си, след като той е получил пощенска картичка от жена, с която се е срещал преди шест десетилетия.

В понеделник жената е била вкарана в затвора на окръг Маями Дейд по обвинения в опит за убийство втора степен, побой при утежняващи обстоятелства и манипулиране на свидетел във връзка с предполагаемото нападение над съпруга ѝ през уикенда, показват онлайн записи.

Според информация от полицията в Норт Маями Бийч жената и съпругът ѝ, които са женени от повече от пет десетилетия, влезли в спор, след като жена, с която той се срещал преди 60 години, му изпратила пощенска картичка.

Според WPLG-TV полицаите са арестували 71-годишната жена в неделя следобед в апартамента на двойката в затворен комплекс в Истърн Шорс в североизточната част на окръг Маями Дейд.

