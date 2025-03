Шолц за изхода от преговорите в Джеда: Сега топката е в Путин

О ттеглящият се германски канцлер Олаф Шолц заяви днес, че предложението на САЩ за 30-дневно спиране на огъня във войната на Русия в Украйна е "важна и правилна стъпка" към постигането на справедлив мир за Киев, предаде Ройтерс.

"Идеята за 30-дневно примирие е важна и правилна стъпка към постигането на справедлив мир за Украйна. Ние подкрепяме Украйна и САЩ и приветстваме предложенията от Джеда. Сега топката е в Путин", написа Шолц в социалната платформа "Екс".

The idea of a 30-day ceasefire is an important and correct step towards a just peace for Ukraine. We stand with Ukraine and the US and welcome the proposals from Jeddah. Now it is up to Putin.