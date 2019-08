Е ксцентричен портрет на бившия президент на САЩ Бил Клинтън, на който той е изобразен в синя рокля и червени обувки с висок ток, украсява имението в Манхатън на американския финансист Джефри Епстийн, съобщава в. "Дейли мейл".

На портрета Клинтън позира в Овалния кабинет. Той носи обувки с червени токчета и синя рокля, която прилича на тази на Моника Люински.

Роклята също много наподобява такава, носена от Хилари Клинтън в "Кенеди център" през 2009 г.

Бившият президент се усмихва, отпуснал се във фотьойл. Картината със заглавие "I want you" е рисувана от художника Петрина Раян-Клайд. Не е известно дали Епстийн е купил оригинала, или дали това е копие на оригинала, окачено на стената му.

Jeffrey Epstein had bizarre portrait of ‘Bill Clinton in Hillary’s dress and heels in his New York mansion’ https://t.co/6R97mguq7s pic.twitter.com/jRm24z14yK