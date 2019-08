Д жефри Епстайн, богатият финансист, обвинен в трафик на непълнолетни момичета за секс, е имал необичайна мечта. Надявал се е да прочисти човешката раса с ДНК чрез оплождане на жени в огромното му ранчо в Ню Мексико.

За това необичайно разкритие и за увлеченията му по неща, от които побиват тръпки, разказва Ем Ес Ен (MSN).

През годините Епстайн се е доверил на учени и хора от други среди, разказват четирима души, запознати с неговата идея, въпреки че няма доказателства, че тя някога да е била реализирана.

Визията на Епстайн отразява дългогодишното му увлечение по т. нар. трансхуманизъм: идея за подобряване на човешката популация чрез технологии като генно инженерство и изкуствен интелект. Критиците оприличават трансхуманизма на съвременна версия на евгениката – дискредитираната концепция за подобряване на гените чрез контролирано развъждане на хора. Една от най-спорните тези на нацистите.

Епстайн, който през юли беше обвинен в трафик на 14-годишни момичета, е бил сериен манипулатор. Той лъжел за самоличността на своите клиенти, за богатството си, за финансовите си операции, за личните си постижения. В същото време използвал връзки и харизма, за да култивира взаимоотношенията си с бизнес и политически лидери. Въпреки че много медии го наричат милиардер, състоянието му се оценява на около 560 млн. долара.

Интервюта с повече от дузина негови познати, както и публични документи показват, че той е използвал същата тактика, за да се внедри в елитна научна общност, като по този начин е могъл да преследва интересите си в евгениката и други експериментални области като криониката.

Адвокатите на Епстайн, които пледират, че е невинен по обвиненията за трафик на секс робини, не са отговорили на исканията за коментар.

Мултимилионерът е привлякъл редица изтъкнати учени.

Сред тях са носителят на Нобелова награда физикът Мъри Гел-Ман, открил кварка, теоретичният физик Стивън Хокинг, палеонтологът и еволюционен биолог Стивън Джей Гулд, неврологът Оливър Сакс, молекулярният инженер Джордж М. Чърч, работещ за идентифициране на гени, които биха могли да бъдат променени, и теоретичния физик Франк Вилчек, също нобелов лауреат. Примамка за някои от учените са били парите на Епстайн.

Групата се събирала в имението на мултимилионера в Манхатън. Там шампанско „Дом Периньон” и скъпи вина са се леели свободно, въпреки че самият Епстайн не пиел. Той бил домакин на обеди в програмата на университета „Харвард” за еволюционна динамика, която лично стартирал с дарение от 6,5 милиона долара.

Други са присъствали на конференции, спонсорирани от Епстайн на Вирджинските острови и са били гости на частния му остров там. Веднъж учени, включително Хокинг, са забелязани на борда на подводница, която Епстайн наел.

