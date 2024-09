Поразителни кадри на урагана "Хелън" от Космоса

У раганът "Хелън" връхлетя Флорида със сила четвърта категория. Специалисти дори издадоха предупреждение за "пълно унищожение". Любопитен поглед върху стихията предоставиха астронавтите от Международната космическа станция.

(Във видеото: Ураганът „Хелън“ удари крайбрежието на Флорида)

Поразителни кадри показват как е изглеждал ураганът "Хелън" от Международната космическа станция, когато се приближи до бреговете на Флорида.

The International Space Station captured a unique view of how massive Hurricane Helene is from space. pic.twitter.com/pUO9WtHYZN

Ураганът удари брега в района на Биг Бенд в щата малко след 23:00 ч. местно време, носейки ветрове със скорост около 140 мили в час (225 км/ч).

Hurricane Helene as it approached the Gulf Coast of Florida with winds at 120 mph, seen from the International Space Station.pic.twitter.com/v8wcw34nX0