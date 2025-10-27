Свят

Проучване: Популярността на Макрон се срина - 16% подкрепа за президента

Макрон се доближава до рейтинга на непопулярност на предшественика си Франсоа Оланд

27 октомври 2025, 07:50
П опулярността на президента на Франция Еманюел Макрон отчете нов рекорден спад до 16 процента, съобщава Бе Еф Ем Те Ве, като се позовава на ново допитване на института ИФОП по поръчка на изданието „Журнал дю диманш“.

* Видеото е архивно!

Макрон се доближава до рейтинга на непопулярност на предшественика си Франсоа Оланд, който в даден момент беше 13 процента.

Премиерът Себастиен Льокорню се ползва с 38-процентно доверие, показва още анкетата.

Еманюел Макрон влезе в историята на френската политика, когато през 2017 г. стана най-младият президент на Пета република. Той спечели втория тур на президентските избори с 66,10% от гласовете срещу 33,90% за Марин Льо Пен, което донесе значителен мандат за неговото движение „Напред!“.

По време на първия си мандат Макрон се сблъска с редица тежки кризи, включително протестното движение на „жълтите жилетки“, което доведе до социално напрежение и промени в икономическата политика на правителството.

През 2022 г. Макрон беше преизбран за втори президентски мандат, отново побеждавайки Марин Льо Пен. Този път той получи малко над 58% от гласовете – по-нисък резултат спрямо победата му през 2017 г., което отрази нарастващото разделение във френското общество.

След преизбирането му тенденцията на спад в доверието продължи. 

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Еманюел Макрон Франция Президентски рейтинг Социологически проучвания Франсоа Оланд Спад на популярността Непопулярност Себастиен Льокорню Обществено мнение Политически климат
