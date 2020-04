Помпео: Няма следа от Ким, има риск от глад в Северна Корея

С АЩ не са виждали севернокорейския ръководител Ким Чен Ун и внимателно следят съобщенията за неговото здравословно състояние.

Ким Чен Ун може би се опитва да се предпази от COVID-19

Това заяви днес държавният секретар на САЩ Майк Помпео. Той отбеляза, че Северна Корея е изложена на риск от глад заради коронавируса, предаде агенция "Ройтерс", цитирана от БТА.

