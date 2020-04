Ким Чен Ун може би се опитва да се предпази от COVID-19

С трахът от заразяване с новия коронавирус може да е накарал лидера на Северна Корея Ким Чен Ун да пропусне церемониите за важния празник в средата на април, смята министър от Южна Корея, цитиран от агенция "Ройтерс".

Fear of catching the coronavirus could have kept North Korean leader Kim Jong Un away from state ceremonies for a key holiday in mid-April, a South Korean minister said as speculation swirled over Kim’s whereabouts and health https://t.co/diwXESwHW7 by @HeeShin @joshjonsmith pic.twitter.com/1uoZer7zaP