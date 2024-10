Бившата на Лиъм Пейн разкри последното съобщение, което е получила от него

Б ившата приятелка на Лиъм Пейн Даниел Пийзър разкри последното съобщение, което покойният певец ѝ е изпратил преди смъртта си.

36-годишната Пийзър сподели дълго съобщение в Instagram в неделя, 20 октомври, в което разсъждава за времето, което са прекарали заедно като двойка, както и за сладкото послание, което Пейн ѝ е изпратил за семейството ѝ.

„Получаването на съобщение от теб преди няколко седмици, в което изразяваш щастието си от любовта, която открих със Сони и Миа, е нещо, което ще ценя завинаги“, написа тя, визирайки партньора си Сони Джей и дъщеря им Миа.

Liam Payne’s ex-girlfriend Danielle Peazer reveals last message he sent to her weeks before his tragic death https://t.co/8SB9yau1ib pic.twitter.com/On3YuWHlhW