Полша стартира пилотен проект за въвеждане на 4-дневна работна седмица

П олша започва експериментален модел на четиридневна работна седмица със запазване на пълното възнаграждение, който ще стартира на 30 юни. Това съобщава информационната агенция UNN , позовавайки се на INFOR.pl. Инициативата цели да подобри качеството на живот на служителите и да се справи с демографската криза чрез предлагане на гъвкаво работно време.

Starting 30 June, Poland will launch an experimental transition to a 4-day working week without a pay cut. Employees will be offered a choice between four working days, a 6-hour day or additional vacation days. Full implementation is expected by 2027.



