Полша закрива руско консулство заради "поръчан от Москва" пожар в търговски център

П олша оттегли съгласието си за функционирането на руското консулство в град Краков поради доказателства, че Москва е отговорна за огромния пожар, който почти напълни унищожи търговски център във Варшава през май 2024 г., предаде Ройтерс, позовавайки се на публикация на полския министър на външните работи Радослав Шикорски в платформата "Екс".

От своя страна Русия заяви, че решението на Полша да закрие консулството ѝ в Краков е част от политиката на Варшава за умишлено разрушаване на отношенията между двете страни, отбелязва РИА Новости, позовавайки се на изявление на говорителката на руското Министерство на външните работи Мария Захарова, която подчерта, че Москва ще предприеме ответни мерки.

След едногодишно разследване на случая вчера министър-председателят на Полша Доналд Туск заяви, че руските тайни служби стоят зад огромния пожар.

