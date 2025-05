Опиянени от убийства: Елитни британски войници са превърнали военните престъпления в рутина

Б ивши членове на специалните сили на Обединеното кралство прекъснаха дългогодишното си мълчание и предоставиха шокиращи свидетелства пред BBC Panorama за военни престъпления и зверства, извършени от техни колеги в Ирак и Афганистан.

За първи път ветераните разказват публично, че са били очевидци на това как членове на SAS (Special Air Service) убиват невъоръжени хора в съня им, както и как екзекутират задържани с белезници, включително деца, разказва BBC.

„Сложиха белезници на младо момче и го застреляха“, спомня си един ветеран от SAS, служил в Афганистан. „Той очевидно беше дете, дори не беше близо до бойна възраст.“

Този свидетел разказва още, че убийството на задържани се е превърнало в "рутинна практика".

„Търсеха някого, слагаха му белезници и го застрелваха", а после махат белезниците и "поставяха оръжие" до тялото.

Новите показания свидетелстват за военни престъпления, извършвани в продължение на повече от десетилетие — далеч над периода от три години, който в момента се разглежда от ръководеното от съдия обществено разследване във Великобритания. За първи път елитният полк SBS (Special Boat Service) на Кралския флот също е въвлечен в най-сериозните обвинения – екзекуции на невъоръжени и ранени хора.

Ветеран от SBS заявява, че някои войници са развили „манталитет на тълпата“, описвайки поведението им като „варварско“.

„Видях как най-тихите момчета се променят — проявяваха откровено психопатични черти. Бяха беззаконници. Чувстваха се недосегаеми“, разказва той.

