Полша откри отломки от неидентифициран обект до границата с Беларус

Мястото е отцепено, при инцидента няма пострадали

8 септември 2025, 09:14
Тръмп планира нов разговор с Путин

Десетки хиляди подкрепиха Болсонаро срещу процеса за преврат

Тръмп с последно предупреждение към

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Зеленски съобщи за четири жертви след масираните руските удари в Украйна

Папа Лъв XIV канонизира „Божия инфлуенсър“ Карло Акутис за светец

Скъсан кабел причинил катастрофата на фуникуляра в Лисабон

П олските гранични служители са съобщили за откриването на останки от неидентифициран летящ обект в село близо до границата с Беларус, предаде Ройтерс, като цитира изявление на полицията, направено късно снощи. Това е поредният от поредицата подобни инциденти в държавата-членка на НАТО.

(Във видеото: Полша планира да изпрати по границата си с Беларус 10 000 военни)

"Днес, преди 22:00 ч., дежурният офицер в полицейското управление в Тереспол получи сигнал от гранични полицаи за откриването на останки от неидентифициран летящ обект близо до граничния пункт Тереспол в Полатиче", написа местната полиция във Фейсбук.

Мястото е отцепено, при инцидента няма пострадали, според същия източник.

Полша е в състояние на повишена готовност за обекти, навлизащи в нейното въздушно пространство, откакто през 2022 г., няколко месеца след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна, заблудена украинска ракета удари село в южната част на Полша, като уби двама души.

В събота летящ обект, вероятно дрон, падна в източна Полша, съобщи говорител на министерството на отбраната. През август дрон се разби в царевична нива в източна Полша, изгаряйки реколтата и счупвайки прозорците на близките къщи. Прокурор, разследващ инцидента, заяви тогава, че обектът вероятно е влязъл в Полша от посока Беларус, съюзник на Русия.

Бойни дронове са се разбивали и в Румъния и балтийските държави.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
