Полша призова гражданите си незабавно да напуснат Беларус

Предупреждението идва на фона на задържането на католически монах - полски гражданин, когото беларуските власти обвиниха в предполагаем шпионаж

6 септември 2025, 16:03

Г оворителят на полското външно министерство Павел Вронски заяви, че полските власти препоръчват на всички граждани да напуснат Беларус и да не пътуват до там, предава RMF FM, цитирани от ИА "Фокус".

"Министерството на външните работи препоръчва на полските граждани да напуснат Беларус с наличните търговски и частни средства и категорично не препоръчва пътувания до Беларус. Това не е демократична страна и не е приятелски настроена към Полша. Бих искал тези предупреждения да бъдат взети много на сериозно“, заявява в петък говорителят на министерството.

Предупреждението идва на фона на задържането на католически монах - полски гражданин, когото беларуските власти обвиниха в предполагаем шпионаж за руско-беларуските учения "Запад-2025".

