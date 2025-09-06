Полша призова гражданите си незабавно да напуснат Беларус

Г оворителят на полското външно министерство Павел Вронски заяви, че полските власти препоръчват на всички граждани да напуснат Беларус и да не пътуват до там, предава RMF FM, цитирани от ИА "Фокус".

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obywatelom Polski opuszczenie Białorusi "dostępnymi środkami komercyjnymi i prywatnymi" oraz stanowczo odradza podróże na Białoruś.https://t.co/1FRr9RmahW — Fakty RMF FM (@RMF24pl) September 5, 2025

"Министерството на външните работи препоръчва на полските граждани да напуснат Беларус с наличните търговски и частни средства и категорично не препоръчва пътувания до Беларус. Това не е демократична страна и не е приятелски настроена към Полша. Бих искал тези предупреждения да бъдат взети много на сериозно“, заявява в петък говорителят на министерството.

Предупреждението идва на фона на задържането на католически монах - полски гражданин, когото беларуските власти обвиниха в предполагаем шпионаж за руско-беларуските учения "Запад-2025".