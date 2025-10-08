Свят

Развитие по случая с Шамана от нападението над Капитолия

Адвокатът му твърди, че Чансли е загубил 9 килограма в затвора

8 октомври 2025, 06:36
Развитие по случая с Шамана от нападението над Капитолия
Д жейкъб Антъни Чансли беше преместен от съоръжението на Департамента по корекции на Вашингтон (DC Department of Corrections) във Вашингтон в Центъра за задържане на Александрия, Вирджиния, в четвъртък.

  • Преместването бе предприето, защото съоръжението във Вашингтон не успяваше да се съобрази със съдебното решение, което постановяваше, че Чансли трябва да бъде хранен с органична храна, докато е в ареста.
  • Това се случва след като съдия удовлетвори молбата на Чансли да му бъде осигурена органична храна, след като неговият адвокат подаде жалба, че той не е ял девет дни.
  • Адвокатът му твърдеше, че Чансли е загубил 9 килограма, откакто миналата седмица е преместен от Аризона във Вашингтон.
  • Чансли, който се нарича QAnon Шаман, счита консумацията на органична храна за част от своя "шамански начин на живот", според неговия адвокат.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. Първа портретна снимка след ареста

Рогатият "QAnon Шаман", задържан за участието си в щурма на Капитолия, бе заснет за първи път на портретна снимка след ареста си.

Джейкъб Антъни Чансли беше преместен в четвъртък от съоръжението на Департамента по корекции на Вашингтон в Центъра за задържане на Александрия, Вирджиния, където бе сниман без своите характерни рога.

Преместването се наложи, защото затворът, в който той се намираше, не можеше да осигури органична храна.

Според съдебните документи съоръжението във Вирджиния е "способно и готово да удовлетвори диетичните изисквания на Чансли".

Преместването стана само ден след като съдия удовлетворява молбата на Чансли за органична храна, след жалби от страна на адвоката му, че той не е ял девет дни.

Адвокатът му, Албърт Уоткинс, твърдеше, че Чансли е загубил 9 килограма, откакто миналата седмица е преместен от Аризона във Вашингтон след ареста си за участие в щурма на Капитолия на 6 януари.

Първоначално адвокатът подаде молба за освобождаване под гаранция, защото храненето с неорганична храна противоречи на вярванията му и го кара да се чувства физически зле. Молбата за гаранция беше отхвърлена.

"Той осъзна, че президентът наистина не го е обичал и че цялата глупост за армията на Тръмп и всички конспиративни теории, разпространявани в социалните мрежи, са довели до голяма уязвимост", каза адвокатът на Чансли пред The Daily Beast в сряда.

"Моят клиент претърпя ли пълно отхвърляне на предишните си вярвания? Не. Това е част от продължаващ процес. Но той е осъзнал своята роля и е поел отговорност да постъпи правилно към страната си. Като част от този процес, той е принуден да се изправи пред много неща, в които е вярвал преди, под влияние на това, което аз бих нарекъл пропагандна машина."

Чансли, който се нарича QAnon Шаман, смята, че консумацията на органична храна е част от неговата "шаманска система на вярвания и начин на живот".

Три седмици по-рано, когато беше затворен в Аризона по обвинения, свързани с щурма, Чансли не е ял дни наред, защото тамошното съоръжение не предлагаше органична храна.

Службата на американските маршали в Аризона заяви, че е "предприела подходящи действия относно диетичните нужди на Джейкъб Чансли", но отказа да каже дали му е била предоставена органична храна.

В искането си за органична храна Чансли заяви, че спазва такава диета осем години, практикувайки шаманизъм.

В издадена в сряда вечерта заповед съдията отбеляза, че служителите на корекционните заведения са направили изключения за религиозни диети на затворници, които са мюсюлмани или евреи, и не могат да посочат случай, в който такава молба е била отказана въз основа на възприемана липса на религиозна стойност.

Съдията посочи, че диетата на Чансли се основава на неговите религиозни убеждения, а готовността му да изкара повече от седмица без храна е силно доказателство за искреността на тези убеждения.

Чансли, който бе сниман в Капитолия с боядисано лице, без риза и с мъхеста шапка с рога, беше арестуван по шест федерални обвинения, включително за насилствено проникване и безредие на територията на Капитолия.

Прокурорите твърдят, че Чансли е влязъл в Капитолия, носейки американски флаг, прикрепен към дървен стълб с върха на копие, игнорирал е заповедите на полицай да напусне, влязъл е в Сената и е написал заплашително послание до тогавашния вицепрезидент Майк Пенс.

Те казват, че той е бил един от първите, които са нахлули в сградата на Капитолия.

Чансли е казал на разследващите, че е дошъл в Капитолия "по призив на президента, че всички патриоти трябва да дойдат във Вашингтон на 6 януари", според съдебни документи.

Неговият адвокат каза: "Г-н Чансли не е сам. Всички сме принудени да бъдем запознати относно ролята си в създаването и допускането на среда, в която вярването в думите на един президент е криминално наказуемо."

Той направи тези коментари, след като Тръмп игнорира молбите на Чансли за помилване.

Адвокатът твърди, че Тръмп е въвлякъл Чансли в мрежа от лъжи, но липсата на действия на Тръмп по време на бунта и отказът му да издаде помилвания е послужила като будилник за неговия клиент.

