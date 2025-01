Заради ниските температури: Тръмп ще положи клетва в ротондата на Капитолия

Р ечта на новоизбрания президент Доналд Тръмп по случай встъпването му в длъжност на 20 януари ще се състои на закрито поради прогнозите за опасно студено време във Вашингтон през следващата седмица, потвърди самият той.

Обръщението, както и другите речи, ще се проведат в ротондата на Капитолия на САЩ, а не извън сградата.

Парадът по встъпване в длъжност също ще се проведе на закрито във вашингтонската Capitol One Arena, както и трите бала по встъпване в длъжност.

Инаугурацията на Доналд Тръмп ще бъде смразяваща ❄️

Последният президент, който положи клетва на закрито, беше Роналд Рейгън през 1985 г., когато студеното време също измъчваше части от САЩ.

В изявление, публикувано в социалната му медия Truth Social, Тръмп заяви, че „не иска да вижда хора, които са наранени по какъвто и да е начин“ на фона на ниските температури.

„Това са опасни условия за десетките хиляди служители на правоприлагащите органи, служители на първа помощ, полицейски служители и дори коне“, както и за „стотици хиляди“ симпатизанти.

„Във всеки случай, ако решите да дойдете, облечете се топло“, добави той.

🚨BREAKING: Donald Trump's inauguration is moving indoors amid dangerously cold temperatures expected Monday; Trump and Vance expected to be sworn in inside Capitol Rotunda.



Do you support this decsion? pic.twitter.com/et6UDWKRll