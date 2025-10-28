„Слушаш грешните хора!“ – яростният разговор между Тръмп и Пенс часове преди щурма на Капитолия

Д оналд Тръмп обидил Майк Пенс по време на телефонен разговор, състоял се само часове преди поддръжниците на президента да щурмуват сградата на Капитолия на САЩ на 6 януари 2021 г.

В неделя, 26 октомври, авторът и главен кореспондент на ABC News във Вашингтон Джонатан Карл сподели предполагаеми ръкописни бележки, които 66-годишният бивш вицепрезидент е направил, докато е разговарял с Тръмп по телефона.

Тези досега невиждани бележки разкриват, че 79-годишният Тръмп отново е настоял Пенс да откаже да удостовери резултатите от изборите и да твърди невярно, че те са били манипулирани в полза на бившия президент Джо Байдън. По време на разговора, който се е провел малко преди Тръмп да се качи на сцената и да говори пред поддръжниците си, събрали се във Вашингтон за митинга му „Спасете Америка“, президентът е казал на Пенс, че ще „се окаже в паметта като страхливец“, защото отказва да застане на негова страна.

„Ако направите това, значи направих голяма грешка преди 5 години“, написал Пенс, сякаш цитирайки Тръмп.

Бележките изглежда съдържат няколко други директни цитата от разговора.

„Вие не защитавате страната ни, от вас се очаква да подкрепяте и защитавате страната ни“, пише Пенс в бележките си. „Казах, че и двамата положихме клетва да подкрепяме и защитаваме Конституцията.“

Според съобщенията Пенс е написал също: „Не е нужна смелост, за да се наруши законът. Необходима е смелост, за да се спазва законът.“ В един момент Пенс сякаш е нарисувал емоджи с ядосано лице. Под него е написал: „Слушаш грешните хора“. Това изглежда е директен цитат от Тръмп.

Карл сподели снимка на бележките върху X, отбелязвайки, че изображението ще бъде включено в предстоящата му книга „Възмездие: Доналд Тръмп и кампанията, която промени Америка“, която ще излезе във вторник, 28 октомври.

Бележките очевидно са били взети от планера на Пенс. Според информация на ABC News, те са били получени от специалния прокурор Джак Смит, докато е изготвял дело срещу Тръмп за действията му на 6 януари.

Малко след като Тръмп говори пред поддръжниците си на митинга, те щурмуваха Капитолия, където Конгресът удостоверяваше изборите, а Пенс наблюдаваше процеса. Петима души загинаха в резултат на историческите събития, включително четирима служители на реда, които по-късно се самоубиха.

Полицаят от Капитолийската полиция Брайън Сикник също получи два инсулта и почина часове след като беше в контакт с участници в безредиците. Пенс, който беше в Капитолия, за да наблюдава сертифицирането, беше принуден да се укрие. Чуха се членове на тълпата да викат „Обесете Майк Пенс“. Бившият вицепрезидент беше обявен и за предател от бунтовниците.

Според 165-страничен документ на Министерството на правосъдието, публикуван през октомври 2024 г., Тръмп не е бил загрижен за безопасността на Пенс на 6 януари.

„И какво от това?“, попитал той, когато му съобщили, че вицепрезидентът му е изложен на риск. Тръмп говори за безопасността на Пенс в интервю с Карл за ABC News през ноември 2021 г.

„Мислех, че е добре защитен и чух, че е в добра форма. Не, защото бях чувал, че е в много добра форма“, каза той по това време. Когато Карл спомена заплашителните скандирания за Пенс, Тръмп каза: „Ами, хората бяха много ядосани.“

„Това е здрав разум. Здравият разум е, че трябва да защитавате. Как можете – ако знаете, че един вот>No е измамен, нали?“, продължи Тръмп. „Как можете да прокарате измамен вот в Конгреса?“ Това не е първият път, в който се твърди, че Тръмп е обидил Пенс по време на телефонния им разговор.

През юни 2022 г. бившият асистент Никълъс Луна също заяви, че Тръмп е използвал думата в даден момент от разговора в показанията си пред комисията на Камарата на представителите на САЩ, отговорна за разследването на безредиците.

„Спомням си, че чух думата „страхлив“. Или го нарече страхлив — не помня дали каза „ти си страхлив, ще бъдеш страхлив“ — думата страхлив е думата, която си спомням“, каза Луна.

Дъщерята на Тръмп, Иванка Тръмп, също описа разговора като „доста разгорещен“, а началникът на кабинета на Иванка, Джули Радфорд, твърди, че Тръмп е нарекъл Пенс с „думата, започваща с „П“.

В репортаж на „Ню Йорк Таймс“ се твърди, че Тръмп е казал на Пенс, че може „или да остане в историята като патриот [или] ти можеш да останеш в историята като п----“.

През юли 2023 г., по време на интервю в предаването „Състоянието на Съюза“ по CNN, Пенс заяви, че „все още не е убеден“, че действията на Тръмп на 6 януари са били „престъпни“.