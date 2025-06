Политическо убийство в САЩ: Двама законодатели простреляни в домовете си

К метът на град Чамплън, щата Минесота, Райън Сабас заяви, че двама щатски законодатели са били простреляни в домовете си рано тази сутрин, предаде Асошиейтед прес.

Сабас заяви, че Джон Хофман, член на Сената (горната камара) на щата Минесота, и Мелиса Хъртман, член на Камарата на представители (долната камара) на щата Минесота, са били простреляни. Съпругата на Хофман също е била простреляна.

Запознат със случая заяви пред АП, че разследващите смятат, че заподозреният може да се е представил за служител на реда. Източникът заяви, че следователите все още работят за установяването на мотива за нападенията и са в начален етап на разследване.

Rafah News

A Minnesota politician and her husband have been shot dead in their home, and another politician and his wife have been seriously injured in a separate shooting in the same state. Both belong to the Democratic Party.

14/06/2025 pic.twitter.com/mGAvxQ7LFD