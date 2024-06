Политически сблъсък между Тръмп и Байдън: Какво ще е бъдещето на САЩ

П ървият дебат за президентските избори в САЩ тази година започна в Аталанта, където президентът на САЩ Джо Байдън и неговият съперник от Републиканската партия Доналд Тръмп се изправиха един срещу друг в опит да привлекат избиратели, които още не са избрали за кого да гласуват, предаде Асошиейтед прес.

Байдън, действащият президент от Демократическата партия, има възможност да увери избирателите, че на 81 години е способен да преведе САЩ през редица предизвикателства.

В същото време 78-годишният Тръмп може да използва момента, за да се опита да загърби присъдата си, произнесена в Ню Йорк и да убеди аудиторията от десетки милиони, че е подходящ да се завърне в Овалния кабинет.

Днешният дебат е уникален поне в две насоки: никога досега не са се сблъсквали двама претенденти за Белия дом в такава напреднала възраст и никога досега Си Ен Ен не е била домакин на президентски дебат, отбелязва АП.

Дебатите започнаха с припомняне на правилата от страна водещите Джейк Тапър и Дана Баш. Те се провеждат без публика.

Президентът на САЩ Джо Байдън и предполагаемият кандидат на ПП Доналд Тръмп бавно се отправиха към своите подиуми, когато пристигнаха на сцената на дебата. Двамата не си подадоха ръка.

Преди началото на дебата президентът Джо Байдън се пошегува с инсинуациите на Доналд Тръмп, че използва наркотици, за да подобри представянето си в дебата.

Байдън публикува снимки в социалните мрежи и съобщение, че е пил консервирана напитка, наречена "Тайният сос на Тъмния Брандън". Това е просто вода в алуминиева кутия, но на етикета със съставките са отбелязани 34-те наложени на Тръмп присъди и се подчертава, че основната съставка в алуминиевата кутия е "Сълзи на МАГА" (съкращение на лозунга на Тръмп "Да направим Америка отново велика", на английски MAGA, използван и като наименование на движението му - бел. ред.).

Макар че Байдън се опитва да не удостоява с внимание критиките на Тръмп, неговият предизборен щаб вече продава водата за 4,60 долара кутията, отбелязва АП.

Още в самото начало на дебата Байдън и Тръмп си размениха нападки по отношение на абортите и справянето им с икономиката. Байдън, който на моменти звучеше дрезгаво и несигурно, понякога се препъваше в думите си, докато Тръмп сипеше нападки, включително добре познати неистини, като твърденията, че мигрантите са извършили вълна от престъпления и че демократите подкрепят убийство на деца, отбелязва Ройтерс. Според двама служители на Белия дом, президентът на САЩ страда от настинка.

От своя страна Байдън обвини Тръмп, че е дал възможност за премахване на правото на аборт в цялата страна, като е назначил консерватори във Върховния съд на САЩ - въпрос, който тормози републиканците от 2022 г. насам. В отговор Тръмп заяви, че Байдън няма да подкрепи никакви ограничения върху абортите и заяви, че връщането на въпроса в компетенцията на отделните щати е правилният подход.

Тръмп заяви, че Байдън не е успял да защити южната граница на САЩ, което е довело до появата на десетки престъпници. "Наричам това мигрантската престъпност на Байдън", каза той.

"За пореден път той преувеличава и лъже", отговори сегашният президент.

Проучванията показват, че имигрантите не извършват престъпления в по-голяма степен от родените в САЩ, отбелязва Ройтерс.

90-минутният телевизионен сблъсък по CNN се проведе много по-рано от всички съвременни президентски дебати - повече от четири месеца преди изборния ден на 5 ноември. Двамата кандидати се явиха без публика на живо, а микрофоните им се изключваха автоматично, когато не беше техен ред да говорят - две нетипични правила, наложени, за да се избегне хаосът, който провали първия им дебат през 2020 г., когато Тръмп прекъсна Байдън многократно.

Първите въпроси бяха фокусирани върху икономиката, тъй като социологическите проучвания показват, че американците са недоволни от работата на Байдън въпреки ръста на заплатите и ниската безработица. Самият той призна, че инфлацията е довела до значително по-високи цени, отколкото в началото на мандата му, но заяви, че заслужава признание за това, че е поставил "нещата отново на място" след пандемията от коронавирус.

Според него е наследил "хаос", когато е поел президентския пост от Тръмп.

От своя страна Тръмп заяви, че е ръководил "най-великата икономика в историята на нашата страна" преди пандемията и каза, че е предприел действия, за да предотврати влошаването на икономическото положение.

Експрезиденът отправи нападки срещу Байдън за изтеглянето на американските войски от Афганистан, като заяви: "Това беше най-срамният ден в историята на нашата страна", отбелязва АП.

В хода на дебата Байдън започна да реагира по-настъпателно, отбелязва Ройтерс. Към средата на дебата той за първи път спомена присъдата на Тръмп заради сумите, платени на порнозвездата Сторми Даниълс, като го нарече "престъпник".

