Кампанията на Тръмп обяви, че има по-голямо финансиране от тази на Байдън

П резидентската кампания на бившия президент на САЩ, Доналд Тръмп, обяви, че разполага с повече средства, сравнено с преизбирателната кампания на президента Джо Байдън. Съобщението идва в момент, в който дарителските кампании за набиране на парични средства продължават преди изборите на 5 ноември, предаде Reuters.

Кампанията на Тръмп е разполагала с около 116 милиона долара в края на май, което е двойно повече, отколкото месец по-рано, докато тази на Байдън е съобщила на Федералната избирателна комисия на САЩ, че е събрала около 91 млн. долара, показвайки малък ръст от края на април.

(Видеото е архивно: Biden and Trump at odds over gun control)

Цялостното финансово положение около двете кампании обаче не е съвсем ясно - макар двете кампании да имаха краен срок до вчера да оповестят финансите си на федералния регулатор, няколко от свързаните с тях комитети за набиране на средства ще предоставят данни за последните си дейности не по-рано от началото на юли.

По-рано кампанията на Байдън и неговата партия партия публикуваха неофициални данни, според които разполагат с 212 млн. долара, но не дадоха подробности кои комитети държат средствата.

Данните, оповестени пред Федералната избирателна комисия на САЩ, изглежда представляват драстичен финансов обрат за кампанията на Тръмп, която по-рано през годината изоставаше по отношение на събраните средства от тази на Байдън.

Републиканската партия, която набира пари заедно с кампанията на Тръмп, за да подкрепи кандидатурата му, също отчете скок в паричната си наличност - от 38 млн. долара на 54 млн. долара. От своя страна Демократическата партия съобщи, че разполага с около 65 млн. долара в сметката си, което представлява увеличение спрямо април, когато средствата са възлизали на 62 млн. долара.

Набирането на средства за кампанията на Тръмп рязко нарасна през последните месеци, включително през седмиците, предшестващи осъждането му на 30 май по обвинения, че е фалшифицирал бизнес документи, за да прикрие плащане на пари срещу мълчанието на порноактриса.

