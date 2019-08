В ицепремиерът на Италия и лидер на партия „Лига” Матео Салвини е информирал премиера на страната Джузепе Конте, че в парламента вече няма мнозинство, подкрепящо правителството и го е уведомил, че е необходимо да се проведат предсрочни избори в страната, съобщи РИА Новости.

„Днес заявих на премиера Конте, че трябва да дадем думата на италианците”, заяви Салвини.

Спекулациите, че италианското коалиционно правителство може да се срине ескалираха в четвъртък,

когато напрежението между неговите популистки лидери достигна пика си заради разногласия около финансирането на високоскоростна влакова линия.

Премиерът Джузепе Конте проведе отделни разговори с президента на страната Седжо Матарела и с крайно десния вицепремиер и министър на вътрешните работи Матео Салвини,. Конте призова министрите да се откажат от политическите спорове.

#Italy. Premier Giuseppe Conte has been talking with President Sergio Mattarella (left) for about 1 hour over a possible political crisis, after a long row between the two allied parties 5Stars Movement and Mr. Salvini's League. pic.twitter.com/8PiXP2Ywsb