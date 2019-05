Е вропейската комисия заплашва Италия с глоба до 3,4 милиарда евро. Комисията ще изпрати писмо до Рим в следващите няколко дни, става ясно от официален представител на Комисията, разговарял с Euractiv.

Според източника ЕК се готви да започне нова процедура за прекомерен дефицит срещу Италия, както и да изготви доклад по член 126.3 от Договора за ЕС.

Решението идва като отговор на липсата на усилия от страна на правителството да контролира публичните разходи на силно задлъжнялата държава от ЕС, посочва медията.

Мярката е възможно да бъде взета в рамките на процеса по мониторинг на бюджета, извършван от Европейския съюз, и да бъде въведена още на 5 юни. Това ще представлява ново ескалиране на конфликта между Брюксел и Рим, който доведе до сътресение на пазарите в Европа през 2018 г.

Крайното решение все още не е взето, а двете страни отказват коментар.

След новината цената на италианските облигации се понижи, като доходността по 10-годишните държавни ценни книжа достигна 2,705%. Еврото на свой ред продължи да отслабва спрямо долара, достигайки цена от 1,1187 долара.

За да се приложи санкцията, ще се изиска одобрението на финансовите министри от ЕС.

