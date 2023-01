Полярна мечка уби двама души в Аляска

П олярна мечка нападна и уби жена и дете в отдалечено село в Западна Аляска, съобщиха Асошиейтед прес и ДПА.

Щатската полиция разпространи изявление, че е получила съобщения за нападения на полярна мечка в Уелс, село на западния бряг на Аляска в 14:30 ч. местно време. По първоначални данни хищникът влязъл в селото и преследвал няколко души, сред които жена и момче. Местен човек успял да застреля мечката, докато нападала жената с детето.

Полицията ще отиде на мястото, когато метеорологичните условия позволят.

A polar bear has attacked and killed two people in a remote village in western Alaska, according to state troopers. https://t.co/LmLbvehvrd