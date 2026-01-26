Учени разкриха кога настъпва пикът на сексуалното желание при мъжете

С ексът не е само за младите мъже, пише New York Post .

Сексуалното желание е движеща сила в много връзки и фундаментална част от човешкото съществуване, то може да варира значително при различните хора.

Новите изследвания обаче променят изцяло представите ни за това кога мъжкото сексуално желание достига своя пик.

Голямо проучване, публикувано този месец в списание Scientific Reports, анализира данни от над 67 000 души на възраст между 18 и 89 години.

Най-изненадващото откритие беше, че сексуалното желание при мъжете всъщност не достига връх в тийнейджърските им години или в 20-те, както се е смятало досега.

Изследователите установиха, че жаждата за секс у мъжете достига най-високите си нива в края на 30-те и началото на 40-те години.

Екипът предполага, че динамиката във връзките "може да играе по-значителна роля, отколкото първоначално се е предполагало". Те отбелязват, че стабилните дългосрочни връзки "са свързани с повишена сексуална активност и емоционална интимност".

Друго интересно откритие е, че социалният и демографският произход на човек може да предскаже нивата на възбуда.

Освен че участниците оценяваха общото си сексуално желание, изследователите събирали информация за:

възрастта,

пола,

сексуалната ориентация,

професията и

нивото на образование на респондентите.

"Резултатите показват, че само демографските фактори, дори без да се вземат предвид психологическите влияния, обясняват 28% от вариациите в сексуалното желание", пишат авторите на изследването.

Докато либидото обикновено намалява с възрастта, учените откриха, че спадът при жените е много по-драматичен.

Наличието на деца също влияе върху желанието за интимност, като ефектът е различен при мъжете и жените.

Жените с деца имат по-ниско сексуално желание, докато мъжете с големи семейства съобщават за високи нива на либидо.

Това до голяма степен се обяснява с "хормоналните промени по време на бременност, кърмене или менопауза, които могат да допринесат за намаляване на либидото", отбелязва гинеколожката д-р Джесика Шепърд пред The Post.

Източник: istocк

Кои са най-силно сексуално активните?

Хората, които се идентифицират като бисексуални или пансексуални (привлечени от хора независимо от техния пол).

Сексуалното удовлетворение е свързано с по-добро здраве, по-малко физически симптоми и по-високо качество на живот, според д-р Шепърд.

Ниското либидо може да е знак за редица здравословни проблеми, включително хормонални нарушения, проблеми със съня, настроението, съдовата функция и, разбира се, качеството на връзката.

Всъщност, проучване в PLOS One показва, че мъжете с ниско сексуално желание имат почти два пъти по-голям риск от преждевременна смърт.

Докато различни терапии обещават повишаване на либидото от електрически стимули до "естествената Виагра", авторите на последното изследване подчертават, че промените в сексуалното желание са напълно естествени и нормални.