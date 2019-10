Показаха видео от операцията, при която бе ликвидиран Ал Багдади

П ентагонът разпространи видео от атаката на американски командоси срещу скривалището на лидера на ИДИЛ Абу Бакр Ал Багдади, при която той бе ликвидиран.

Генерал Кенет Макензи от централното командване на войските на САЩ разясни на пресконференция във Вашингтон какво се вижда на записа. Беше показан укрепен с висока ограда имот, който е атакуван от въздуха. Той се е намирал в Северозападна Сирия. Вижда се и придвижването на група войници извън границите на имотът, докато все още не е разрушен.

Когато Ал Багдади взривява бомбата, която носи в тунел, в който е притиснат, експлозията убива освен него и две малки деца, а не три, както се твърдеше по-рано. Освен тези деца, шестима членове на ИД общо загиват по време на операцията, заяви генерал Кенет Маккензи. Сред тези шест души са самият Ал Багдади, четири жени и един мъж. Жените са се държали заплашително и са носели пояси с експлозиви, разказа генералът. Той увери, че 11 други деца са били защитени от силите, щурмували комплекса, и че двама мъже са били заловени. Взети са електронни материали и значително количество документи.

Генералът каза още, че неидентифицирани бойци са били убити в околностите, след като са открили огън по американските хеликоптери. Бройката на убитите не бе съобщена. Видео, показващо нанесените от американците удари по тази група бойци, също беше разпространено от Пентагона.

Що се касае до кучето, което Доналд Тръмп похвали за участието му в операцията и което е вървяло пред военните в тунела, където е бил Ал Багдади, стана ясно, че то е било ранено от електрически кабели, оголени от експлозията, предизвикана от джихадисткия лидер, но вече се е върнало на служба.

ДНК на Ал Багдади е била взета сред отломките на комплекса и сравнена с ДНК от него, взета по времето, когато е бил в затвор в Ирак през 2004 г. Така е потвърдено без съмнение, че става дума действително за него.

След края на операцията на командосите комплексът е бил унищожен, за да не се превърне в място за поклонение, допълни генерал Маккензи. Той потвърди, че тленните останки на Ал Багдади са били спуснати в морето в съответствие със законите на войната в рамките на 24 часа след смъртта му.

