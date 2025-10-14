Алек Болдуин претърпя катастрофа в Хамптънс

Н осителят на награда „Еми“ актьор Алек Болдуин е претърпял пътнотранспортен инцидент в Хамптънс, след като се блъснал в дърво с Range Rover-а си, докато пътувал заедно с брат си в понеделник, съобщава The Post, позовавайки се на снимки от мястото.

67-годишният Болдуин е бил заснет с раздразнен и разрошен вид, говорейки по телефона и стоейки с ръце в джобовете на мястото на произшествието. Неговият бял Range Rover е бил силно повреден в предната част, след като актьорът се ударил челно в дърво край магистрала „Монток“ в Ийст Хамптън — района, където той притежава луксозна лятна вила.

Alec Baldwin crashes Range Rover into tree in the Hamptons https://t.co/BQOxjwEXPk pic.twitter.com/PkscDhJPw8 — New York Post (@nypost) October 13, 2025

Полицията пристигнала бързо и помогнала на актьора и брат му да се подслонят от проливния дъжд. The Post се е свързало с полицейското управление на Ийст Хамптън за потвърждение на информацията.

Болдуин е бил в района за Международния филмов фестивал в Хамптънс, който се проведе от 5 до 13 октомври. Той е съпредседател на Изпълнителния комитет на фестивала.

„Той беше там цяла седмица — посещаваше прожекции и модерираше дискусии“, споделя източник пред Page Six.

Малко след инцидента актьорът сам коментира случилото се в клип, публикуван в Instagram, признавайки, че автомобилът, който е смачкал, всъщност принадлежи на съпругата му Хилария. Болдуин е заснет със същите дрехи, които е носил по време на катастрофата, докато дава дълго и донякъде объркано обяснение за случилото се.

По думите му, причина за катастрофата е „боклукчийски камион с размерите на кит“, който внезапно се появил на пътя.

„За да не го ударя, се блъснах в дърво. Ударих голямо, дебело дърво и смачках колата – колата на жена ми. Смачках колата на жена ми. Чувствам се ужасно за това. Но всичко е наред – аз съм добре, брат ми също“, каза той.

Болдуин изрази благодарност към реагиралите на място служители, включително към „офицер Геркен“ от полицията на Ийст Хамптън, за когото каза, че е бил „изключително любезен и професионален“.

Видеото завърши с объркано включване, в което актьорът отново благодари на всички, участвали в организацията на филмовия фестивал, и спонтанно отправи послание към съпругата си Хилария, която наскоро беше отстранена от „Dancing With The Stars“.

„Хилария, обичам те повече от всичко. Много се гордея с теб“, добави той, макар че не стана ясно по какъв повод изказва похвалите си.

Болдуин, който през май отбеляза 40 години трезвеност, често е свързван с инциденти и скандали в Хамптънс, където живее от началото на 80-те години.

През януари 2024 г. актьорът намали цената на своя имот в Ийст Хамптън с цели 10 милиона долара, след като месеци наред не успя да намери купувач. Той първоначално пусна къщата на пазара за 29 милиона долара.

Болдуин закупува имота през 1995 г. и оттогава е извършил два мащабни ремонта. Луксозната фермерска къща, разположена на 10 акра близо до плажа, беше обявена за продажба по-малко от година след трагичния инцидент на снимачната площадка на филма „Ръжда“, при който актьорът случайно застреля оператор. Болдуин винаги е отричал да е натиснал спусъка на реквизитното оръжие, което не е трябвало да съдържа бойни патрони. Делото срещу него беше окончателно прекратено през юли 2024 г.

По-късно, през юли същата година, той свали имота от пазара и започна снимките на реалити шоуто на TLC – „Семейство Болдуин“, заснето именно в дома му в Ийст Хамптън.

Представители на актьора не са отговорили на запитванията за коментар до момента на публикуването на новината.