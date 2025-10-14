Свят

Алек Болдуин претърпя катастрофа в Хамптънс

По думите му, причина за катастрофата е „боклукчийски камион с размерите на кит“, който внезапно се появил на пътя

14 октомври 2025, 10:03
Алек Болдуин претърпя катастрофа в Хамптънс
Източник: Getty Images

Н осителят на награда „Еми“ актьор Алек Болдуин е претърпял пътнотранспортен инцидент в Хамптънс, след като се блъснал в дърво с Range Rover-а си, докато пътувал заедно с брат си в понеделник, съобщава The Post, позовавайки се на снимки от мястото.

67-годишният Болдуин е бил заснет с раздразнен и разрошен вид, говорейки по телефона и стоейки с ръце в джобовете на мястото на произшествието. Неговият бял Range Rover е бил силно повреден в предната част, след като актьорът се ударил челно в дърво край магистрала „Монток“ в Ийст Хамптън — района, където той притежава луксозна лятна вила.

Полицията пристигнала бързо и помогнала на актьора и брат му да се подслонят от проливния дъжд. The Post се е свързало с полицейското управление на Ийст Хамптън за потвърждение на информацията.

Болдуин е бил в района за Международния филмов фестивал в Хамптънс, който се проведе от 5 до 13 октомври. Той е съпредседател на Изпълнителния комитет на фестивала.

„Той беше там цяла седмица — посещаваше прожекции и модерираше дискусии“, споделя източник пред Page Six.

Малко след инцидента актьорът сам коментира случилото се в клип, публикуван в Instagram, признавайки, че автомобилът, който е смачкал, всъщност принадлежи на съпругата му Хилария. Болдуин е заснет със същите дрехи, които е носил по време на катастрофата, докато дава дълго и донякъде объркано обяснение за случилото се.

По думите му, причина за катастрофата е „боклукчийски камион с размерите на кит“, който внезапно се появил на пътя.

„За да не го ударя, се блъснах в дърво. Ударих голямо, дебело дърво и смачках колата – колата на жена ми. Смачках колата на жена ми. Чувствам се ужасно за това. Но всичко е наред – аз съм добре, брат ми също“, каза той.

Болдуин изрази благодарност към реагиралите на място служители, включително към „офицер Геркен“ от полицията на Ийст Хамптън, за когото каза, че е бил „изключително любезен и професионален“.

Видеото завърши с объркано включване, в което актьорът отново благодари на всички, участвали в организацията на филмовия фестивал, и спонтанно отправи послание към съпругата си Хилария, която наскоро беше отстранена от „Dancing With The Stars“.

„Хилария, обичам те повече от всичко. Много се гордея с теб“, добави той, макар че не стана ясно по какъв повод изказва похвалите си.

Болдуин, който през май отбеляза 40 години трезвеност, често е свързван с инциденти и скандали в Хамптънс, където живее от началото на 80-те години.

През януари 2024 г. актьорът намали цената на своя имот в Ийст Хамптън с цели 10 милиона долара, след като месеци наред не успя да намери купувач. Той първоначално пусна къщата на пазара за 29 милиона долара.

Болдуин закупува имота през 1995 г. и оттогава е извършил два мащабни ремонта. Луксозната фермерска къща, разположена на 10 акра близо до плажа, беше обявена за продажба по-малко от година след трагичния инцидент на снимачната площадка на филма „Ръжда“, при който актьорът случайно застреля оператор. Болдуин винаги е отричал да е натиснал спусъка на реквизитното оръжие, което не е трябвало да съдържа бойни патрони. Делото срещу него беше окончателно прекратено през юли 2024 г.

По-късно, през юли същата година, той свали имота от пазара и започна снимките на реалити шоуто на TLC – „Семейство Болдуин“, заснето именно в дома му в Ийст Хамптън.

Представители на актьора не са отговорили на запитванията за коментар до момента на публикуването на новината.

Източник: nypost.com    
Алек Болдуин Пътнотранспортен инцидент Хамптънс Range Rover Катастрофа с автомобил
Последвайте ни

По темата

Проф. Ива Христова: Грипът вече е тук, COVID-19 също се завръща

Проф. Ива Христова: Грипът вече е тук, COVID-19 също се завръща

Дните в стрес. Нощите в сънища

Дните в стрес. Нощите в сънища

Земетресение край Симитли

Земетресение край Симитли

Ердоган призова Мелони да спре да пуши: Ето как отговори тя (ВИДЕО)

Ердоган призова Мелони да спре да пуши: Ето как отговори тя (ВИДЕО)

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Безопасно ли е да правите секс пред кучето си

Безопасно ли е да правите секс пред кучето си

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 1 ден
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 1 ден
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 1 ден
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 1 ден

Виц на деня

Той: - Мога да ти сваля луната, звездите, цялата вселена... Тя: - Ама ти верно нямаш пари!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Венецуела затвори посолството си в Осло след връчването на Нобелова награда за мир на опозиционен лидер

Венецуела затвори посолството си в Осло след връчването на Нобелова награда за мир на опозиционен лидер

Свят Преди 12 минути

Норвежкото министерство на външните работи определи решението като „прискърбно“

Костадин Ангелов: Социалните мрежи увреждат мозъка на децата като дрога

Костадин Ангелов: Социалните мрежи увреждат мозъка на децата като дрога

България Преди 18 минути

Председателят на парламентарната комисия по здравеопазване подкрепя предложението на образователния министър Красимир Вълчев за забрана на социалните мрежи за деца до 15 години

Внимание, шофьори! Промени в движението по части от АМ "Хемус" и "Тракия"

Внимание, шофьори! Промени в движението по части от АМ "Хемус" и "Тракия"

България Преди 48 минути

Причината са ремонтни дейности

Starship успешно мина ключов тест за мисии до Луната

Starship успешно мина ключов тест за мисии до Луната

Свят Преди 48 минути

За първи път „Старшип” успя да пусне в околоземна орбита макети на сателит „Старлинк”

Обвиниха и задържаха мъж, размахвал мачете в столичен мол

Обвиниха и задържаха мъж, размахвал мачете в столичен мол

България Преди 52 минути

Обвиняемият е осъждан

Кейти Пери и Джъстин Трюдо

Кейти Пери разкри романса си с Джъстин, Софи Трюдо със загадъчно послание

Любопитно Преди 1 час

Поп звездата беше заснета през уикенда да се целува и гушка с бившия премиер на Канада на своята 24-метрова яхта Caravelle край бреговете на Санта Барбара, Калифорния

Тръмп: Спряхме войната между Армения и Азербайджан

Тръмп: Спряхме войната между Армения и Азербайджан

Свят Преди 1 час

Те воюваха 31 години

Жертвите на наводненията в Мексико скочиха до 64

Жертвите на наводненията в Мексико скочиха до 64

Свят Преди 1 час

Според предварителни оценки на властите около 100 000 жилища са били засегнати от бедствието

Национална стачка парализира Гърция

Национална стачка парализира Гърция

Свят Преди 1 час

Синдикатите на железопътните служители в Гърция също обявиха, че ще се включат в 24-часовата стачка

<p>Студентският рай на Севера: Клубове, безплатно образование и ски</p>

БезГранично: Топ 5 на университетите в Норвегия, всичко за студента

БезГранично Преди 1 час

Всичко, което трябва да знаете за кандидатстване, университети и документи

Мощна буря връхлетя Аляска, издирват трима души

Мощна буря връхлетя Аляска, издирват трима души

Свят Преди 1 час

Наводнения отнесоха цели къщи в отдалечения американски щат

Абсурдът "Негреско" след бедствието в Елените: Държавата ни продаде законни имоти, които сега иска да събори

Абсурдът "Негреско" след бедствието в Елените: Държавата ни продаде законни имоти, които сега иска да събори

България Преди 1 час

Ако се наложи, ще отнесем случая и извън България, заяви Любомир Петров

Снимката е илюстративна

Частен детектив посочи най-честата грешка, която му помага да разкрива истината

Любопитно Преди 1 час

Ветеранът следовател Майк ЛаКорт разкрива реалната страна на професията — от високите хонорари и тайните техники до човешките драми зад всеки случай

<p>Филип Плейн в жестока битка за децата си с&nbsp;Лусия Бартоли</p>

„Децата вече не се страхуват!“: Филип Плейн проговори за драмата с бившата си Лусия Бартоли

Свят Преди 1 час

Филип Плейн и Лусия Бартоли са разделени от март 2023 г.

Испания под вода: Бурята "Алис" причини опустошителни наводнения в Каталуния

Испания под вода: Бурята "Алис" причини опустошителни наводнения в Каталуния

Свят Преди 2 часа

Националната метеорологична служба на страната издаде червен код и предупреди за опасност за живота на хората

<p>Осъдиха двама българи за кражба на &quot;течно злато&quot; във Великобритания</p>

Осъдиха двама българи за кражба на олио във Великобритания

Свят Преди 2 часа

Отпадъчното олио, наричано "течно злато" на Острова, се превръща в доста доходоносен бизнес

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми пие повече вода от обикновено?

dogsandcats.bg

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg
1

Танцът на сребърните фазани

sinoptik.bg
1

Пороите забавят есенната сеитба

sinoptik.bg

Дженифър Анистън разкри за най-голямата си лична битка

Edna.bg

Васко Василев на 55! Вижте го като съвсем малък (СНИМКИ)

Edna.bg

Александър Димитров разкри краткосрочната си цел

Gong.bg

Волейболната звезда Мони Николов: Имам голямо желание да печеля отново

Gong.bg

Грипът вече е тук, COVID също се завръща

Nova.bg

Жестоко нападение: Родители твърдят, че 13-годишният им син е пребит от 15-годишен в Пловдив

Nova.bg