Алек Болдуин съди прокурори и следователи, свързани със случая „Rust“

А ктьорът Алек Болдуин е подал граждански иск за злонамерено преследване и нарушаване на гражданските права във връзка с фаталното прострелване на оператор на снимачната площадка на уестърна „Rust“.

Искът е подаден в четвъртък в щатския окръжен съд в Санта Фе, където през юли съдия отхвърли обвинението в неумишлено убийство срещу Болдуин за смъртта на операторката Халина Хътчинс.

В иска Болдуин твърди, че прокурорите и следователите умишлено са злоупотребявали с доказателствата, докато са водили делото.

Сред ответниците, посочени в иска, са специалният прокурор Кари Мориси и окръжният прокурор на Санта Фе Мери Кармак-Алтуис, както и трима следователи от шерифската служба на окръг Санта Фе и окръжният съвет на комисарите.

„Ответниците се опитваха на всяка крачка да обвинят Болдуин за действията и бездействията на други, независимо от доказателствата или закона“ - се казва в иска. В него се казва също, че прокурорите и следователите са се насочили към Болдуин с цел професионална или политическа изгода.

Хътчинс умира малко след като е ранена по време на репетиция за филма „Rust“ през октомври 2021 г. в ранчото на снимачната площадка в покрайнините на Санта Фе, Ню Мексико.

Болдуин, главен актьор и копродуцент, насочва пистолет към Хътчинс, когато той се изстрелва, убивайки Хътчинс и ранявайки режисьора Джоел Соуза. Болдуин е заявил, че е дръпнал чукчето - но не и спусъка - и револверът е изстрелял.

Съдебният процес срещу Болдуин беше прекъснат от разкритията, че през март в офиса на шерифа на окръг Санта Фе са внесени боеприпаси от човек, който заявил, че те могат да бъдат свързани с убийството на Хътчинс.

Прокурорите заявиха, че са сметнали боеприпасите за несвързани и маловажни, докато адвокатите на Болдуин твърдят, че следователите са „погребали“ доказателствата в отделна папка по делото и са подали успешна молба за прекратяване на делото.

