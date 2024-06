Алек Болдуин ще участва в TV риалити със семейството си

А лек Болдуин обяви, че ще участва в телевизионно риалити шоу. Съобщението на актьора идва месец преди да бъде изправен пред съда за непредумишлено убийство по време на стрелба на снимачната площадка.

Звездата от "30 Rock" и съпругата му Хилария заявиха, че искат зрителите да видят "възходите и паденията" на живота със седемте им деца, които са на възраст между 19 месеца и 10 години, предаде АФП.

Alec Baldwin will launch his own reality series in 2025 with his wife & 7 children.



“We’re inviting you into our home to experience the ups and downs; the good, the bad, the wild and the crazy” pic.twitter.com/VeUtHLnSQQ