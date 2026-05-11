Появиха се кадри от момента, в който Airbus A321 засмуква човек на пистата (ВИДЕО)

Нови кадри от охранителни камери разкриват смразяващи подробности за трагедията на летището в Денвър. Нарушител е бил засмукан от двигателя на самолет на Frontier Airlines по време на излитане, докато пътници описват взрив като от бомба и пламъци

11 май 2026, 09:33
Огнището на хантавирус: Последни евакуационни полети от "Хондиус" в Канарските острови
Парашутисти се спуснаха на изолиран остров заради случай на хантавирус
Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус
Евакуираха по въздух пътниците от плаващия под карантина круизен кораб
„Мислех, че всички ще умрем“: Какво се случи на борда на полет 4345 в Денвър, ударил човек при излитане
Хиляди празнуваха в Будапеща встъпването в длъжност на Мадяр
Дейвид Шулц: Тръмп търси „нов Орбан“, за да разбие консенсуса в ЕС
Иран: Ормузкият проток е възможност, ценна колкото атомна бомба

Н ови записи от охранителни камери показват ужасяващия момент, в който нарушител, стъпил на пистата на международното летище в Денвър, е бил фатално ударен от самолет на Frontier Airlines. На кадрите се вижда как мъжът спокойно пресича трасето, докато машината се движи право към него, пише New York Times.

Жертвата, чиято самоличност все още не е разкрита, е била засмукана от единия от двигателите на Airbus A321neo по време на излитане. От летищната управа потвърдиха, че мъжът е прескочил предпазната ограда по периметъра и се е намирал на пистата в 23:19 ч. местно време в събота.

Според стряскащите кадри, жертвата се е оказала точно на пътя на единия от двигателите на самолета, в момента в който горната част на тялото му е била засмукана от мощната струя.

Видеозаписът, публикуван от властите в Денвър, показва, че сблъсъкът е станал приблизително две минути след като човекът е проникнал в охраняваната зона. По данни на FlightAware, в момента на инцидента самолетът се е движил със скорост от 220 км/ч.

Министърът на транспорта Шон Дъфи заяви, че „нарушителят е пробил сигурността“ и е „изтичал на пистата“. „Никой НИКОГА не бива да нарушава границите на летище“, написа Дъфи в социалната мрежа X.

Джон Антънс, пътник на борда, който е пътувал със синовете си, разказа, че е гледал през прозореца точно в момента на удара. Той твърди, че е видял „човешки крака, въртящи се в двигателя“.

„Повечето хора не знаеха какво точно се случва, но се чу силна експлозия. Очевидно е, че когато чуете такъв взрив, настъпва паника – хората започнаха да пищят, децата плачеха, беше ужасно“, сподели Антънс пред The Post.

Той допълни, че носът на самолета се е повдигнал рязко при удара, а трусът в кабината е бил като от избухнала бомба. Мигове по-късно двигателят се е подпалил, докато стюардесите са инструктирали пътниците да останат по местата си.

Всички 224 пътници и седемчленният екипаж са били евакуирани безопасно. Синът на Антънс е успял да направи снимка на повредения двигател в края на евакуационната пързалка, на която се виждали следи от кръв и останки от жертвата.

След преживения шок семейство Антънс е отменило пътуването си и е решило да се прибере до дома си в Небраска с автомобил. Националният съвет за безопасност на транспорта и Федералната авиационна администрация на САЩ продължават разследването по случая.

