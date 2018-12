Френското правителство обмисля всички възможности за противодействие на уличните бунтове в Париж, включително налагането на извънредно положение. Това обяви официалният представител на френското правителство Бенжамен Гриво в интервю по радио "Европа 1", съобщава ТАСС.

Няколко полицейски синдиката призоваха правителството да наложи извънредно положение, за да предотврати повторното насилие във френската столица. В коментар на това искане Гриво не изключи да бъдат предприети подобни мерки подчертавайки, че се обмислят всички варианти.

Първият ден на зимата във Франция премина под знака на масови протести и безредици в сърцето на френската столица.

Според приблизителни изчисления около 5,5 хил. демонстранти са излезли по улиците на Париж, а за охрана на реда са били ангажирани 4,6 хил. полицаи. Докато органите на реда се справят с последните огнища на съпротива в града, властите се готвят да дадат решителен отговор на действията на хулиганите.

ВИЖТЕ КАДРИ ОТ ГОЛЕМИТЕ ПРОТЕСТИ ВЪВ ФРАНЦИЯ

"Това, което се случи в Париж, няма нищо общо с мирно изразяване на недоволство",

заяви президентът на Франция, Еманюел Макрон по време на пресконференция след срещата на върха, на Г-20 в Аржентина.

"Извършителите на такова насилие не искат промени, не искат подобрения, те искат хаос… Те ще бъдат идентифицирани и ще бъдат подведени под отговорност за своите действията в съда".

Необходимо е да се отбележи, че по традиция държавният глава не засяга вътрешните за Франция теми по време на важни международни събития.

Сълзотворен газ, ранени и арестувани в центъра на Париж

Министърът на вътрешните работи на страната Кристоф Кастанер съобщи в ефира на телевизионния канал "Бе-еф-ем", че службите за сигурност вече са успели да установят около 3 000 участници в парижките погроми. Според него, както и в предишния уикенд, сред участниците в сблъсъците са били и активисти на крайно десните и ултралеви крила. Обаче, добави Кастанер: "имаше много такива, които дойдоха в Париж, само за да направят погроми".

В същото време както министърът, така и държавният секретар към Министерството на вътрешните работи на Франция Лоран Нунес говорят за извънредно жестоки и координирани, ако не и професионални действия на агресивната част от демонстрантите, които още от сутринта са се събрали на Площада на Звездата- Шарл де Гол оборудвани с противогази, маски и пиротехника, както и приспособления за разрушаване на пътни настилки и тротоарни плочи.

Грабежи и вандализъм

Пораженията, нанесени на френската столица, все още не са известни, а медиите съобщават за случаи на грабежи в магазини с облекло и техника, както и в козметични салони и аптеки. Според министъра на вътрешните работи се е наложило пожарникарите да погасяват 187 пожара из целия град, не само по улиците, но и в сградите. Регистрирани са шест случая на атаки срещу частни домове от страна на хулиганите.

С най-войнствена риторика се отличават случаите на оскверняване на културни и исторически паметници. Триумфалната арка, близо до която през по-голямата част на деня протичаха сблъсъци между полицията и хулиганите, ще бъде затворена до отстраняване на щетите, причинени отвън и отвътре, където вандали унищожиха музейната експозиция и разбиха статуи. Освен това, според министъра на вътрешните работи, вандали са осквернили и сградата на Пантеона, където са положени тленните останки на видни френски личности от края на ХVIII век, както и сградата на кметството на Париж.

През изминалия ден в Париж са били задържани 412 души,

от които 387 остават в ареста. Пострадалите са 133 души, включително 23 полицаи, съобщава АФП.

Вътрешният министър Кастанер заяви, че един от пострадалите демонстранти е в критично състояние, след като върху него и още един човек е паднала вратата на градините на Тюйлери, която не е издържала на натиска на агресивната тълпа.

Съботните събития също засегнаха работата на градския транспорт. Трафикът бе прекъснат в целия участък от 1-ва и 6-та линия на метрото. Също така, управлението за обществен транспорт в Париж съобщи за ограничения по още девет линии. Но през нощта, фактически, почти навсякъде, с изключение на станциите в района на Шанз-Елизе, бяха отменени засилените мерки за сигурност. Също така, автомобилният трафик в района на Площада на Звездата и Шарл де Гол, който бе "отвоюван" от демонстрантите едва в 21:00 ч. местно време, бе възстановен.

Какви действия ще предприемат властите

Еманюел Макрон свика извънредна "междуведомствена среща с компетентните органи", на която също трябва да присъстват министърът на вътрешните работи на страната и министър-председателят Едуар Филип. Последният бе принуден да отмени пътуването си до Полша, където трябваше да участва в Световната конференция на ООН по въпросите за изменението на климата.

На свой ред лидерът на партия "Национален сбор" Марин льо Пен, поиска от президента на Франция, след завръщането си от срещата на върха на Г-20, да организира среща с опозиционните лидери. През деня много политици - както десни, така и леви, публично изразиха възмущението си от откритите атаки на демонстрантите срещу полицейските служители в центъра на столицата.

