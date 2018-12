С падането на нощта "жълтите жилетки" влязоха в ожесточени сблъсъци с полицията във френската столица.

Демонстрантите подпалиха сграда близо до Триумфалната арка, съобщи очевидец. Автомат е бил откраднат от полицейски автомобил, съобщиха полицейски източници.

