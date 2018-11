Журналист, който предаваше на живо в интернет днешния протест на "жълтите жилетки" в Брюксел, бе задържан от полицаи, докато е в ефир. Прякото излъчване прекъсна, след като в продължение на около минута журналистът бе влачен, въпреки че се легитимира със служебна карта и представи документи за самоличност. Преди да бъде задържан, той успя да покаже как група от стотина протестиращи е обградена в центъра на столицата от силите на реда.

Полицията в Брюксел използва днес водно оръдие и сълзотворен газ срещу няколко стотици "жълти жилетки", събрали се в протест срещу бедността.

Местни медии уточняват от мястото на събитието, че протестиращите първи са проявили агресия, като са замервали служителите по сигурността с камъни, пиратки и димки. Досега са задържани около 60 души - заради носенето на забранени предмети, но и на очила за ски.

Хората споделиха в прякото предаване, че протестът им далеч не е свързан само с цената на дизела. Всички интервюирани коментираха, че политиците са твърде откъснати от действителността, в която деца гладуват и работещите не успяват да издържат семействата си със заплатите, които получават. Те поискаха пълна яснота къде отиват средствата от данъците. В последните дни официална статистика показа, че гражданите на Белгия и Франция, където възникна движението на "жълтите жилетки", плащат най-високите данъци в ЕС.

Fuel tax protests have now spread to Brussels. pic.twitter.com/ELbk9omXXr