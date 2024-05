ЕС: Действията на Русия по границата с Естония са "неприемливи"

П ремахването от Русия на ограничителните шамандури на река на границата ѝ с Естония е "неприемливо", заяви ръководителят на европейската дипломация Жозеп Борел, цитиран от Франс прес.

"Подобни действия са неприемливи. Европейският съюз очаква обяснения от Русия след премахването на тези шамандури и незабавното им повторно поставяне", подчерта Борел в изявление.

Вчера естонските граничари заявиха, че руските им колеги са премахнали през нощта шамандурите, поставени на река Нарва, която разделя двете държави, в рамките на граничен спор. Естонската премиерка Кая Калас определи случилото се като "граничен инцидент", в момент, когато Литва и други страни от региона са в обтегнати отношения с Русия заради нашествието ѝ в Украйна.

