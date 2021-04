почина принц Филип

С ъпругът на британската кралица Елизабет II - принц Филип, почина на 99 години. Това съобщиха от кралското семейство в официалния си профил в Туитър.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn