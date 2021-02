Принц Филип е приет в болница

С ъпругът на британската кралица Елизабет II принц Филипе постъпи в болница заради неразположение, съобщават световни агенции.

Херцогът на Единбург, който е на 99 години, е настанен в болница "Крал Едуард Седми" в Лондон по съвет на лекаря си, като "предпазна мярка".

Той ще остане там няколко дни за наблюдение и почивка, се посочва в съобщение на Бъкингамския дворец.

