Почина най-възрастният оцелял след атаката срещу Пърл Харбър

Н ай-възрастният оцелял след японската атака срещу американската база в Пърл Харбър през Втората световна война почина на 105-годишна възраст, предаде ДПА.

Уорън „Ред“ Ъптън, който бил радист, почина след кратък престой в болница на 25 декември, заобиколен от своето семейство, обяви във „Фейсбук“ организацията Тихоокеански исторически паркове.

В обявлението се посочва, че Ъптън служил на бойния кораб „Юта“, който бил поразен от две торпеда и започнал да се преобръща. Ъптън и други членове на екипажа успели с плуване да се доберат до безопасно място. Петдесет и един души от екипажа на кораба били убити при атаката.

На 7 декември 1941 г. японските военноморски сили нападат Американския тихоокеански флот, който е на котва във военноморската база Пърл Харбър южно от Хонолулу, Хавай. САЩ, които дотогава са неутрални, обявяват война на Япония на следващия ден.

Fair Winds and Following Seas: Warren Upton, Last Pearl Harbor Survivor of USS Utah, Dies at 105 – https://t.co/OTlSVGbUYt

Ъптън бе последният оцелял от екипажа на „Юта“. Според американския военен вестник „Старс енд Страйпс“ е известно, че все още са живи само още 15 оцелели от атаката, при която губят живота си общо 2335 американски военнослужещи и 68 цивилни.

След войната Ъптън се завръща у дома и създава семейство. Съпругата му Джийн умира през 2018 година.

