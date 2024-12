"Щом Сирия падне, очаквайте война": Предсказанията на Ванга за Третата световна война

В анга я няма от много години, но нейните пророчества продължават да съществуват. И когато в света се случи някакво значимо събитие, винаги си спомняме какво е казала тя на човечеството.

След падането на властта на Асад в Сирия бяха открити поне 4 признака, че предсказанието на Ванга за Третата световна война може да се сбъдне, пише Daily Star.

Сляпата пророчица Ванга, наричана от мнозина "Нострадамус на Балканите", имаше някои обезпокоителни предупреждения за Третата световна война. И най-интересното е, че някои от тях споменават актуални събития, въпреки факта, че Ванга е починала преди повече от четвърт век.

Нейните предсказания за Близкия изток привлякоха вниманието поради голямата точност в предсказването на събитията. Заслужава да се отбележи също, че нейните прогнози за трагични събития по света се сбъднаха с тревожен процент от 85%.

„Веднага щом Сирия падне, очаквайте голяма война между Запада и Изтока“, са част от думите на Ванга. Нейната прогноза продължава с това, че голяма война ще започне през пролетта и предупреждава, че тя може да унищожи целия западен свят - "през ​​пролетта ще започне война на Изток и ще има Трета световна война. Война на Изток, която ще унищожи Запада."

Тези нейни думи бяха съпоставени с текущите събития - бягството на Башар Асад в Москва, предаването на контрола над Сирия на бунтовнически групи.

"Сирия ще падне в краката на победителя, но победителят няма да бъде същият", казва още тя.

