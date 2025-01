Почина най-възрастният човек на планетата

Н ай-възрастният човек в света, японката Томико Итоока, почина на 116 години, съобщиха в събота от град Ашия, в който е живяла.

Итоока, която имаше четири деца и петима внуци, почина на 29 декември в старчески дом, където живееше от 2019 г., се казва в изявление на кмета на южния град. Тя е родена на 23 май 1908 г. в търговския център на Осака, близо до Ашия. Итоока беше призната за най-възрастния човек в света след смъртта на испанката Мария Браняс Морера на 117 години през август 2024 г.

„Г-жа Итоока ни даде кураж и надежда чрез дългия си живот“, каза 27-годишният кмет на града Риосуке Такашима. — Благодарим й за това“.

Със своите братя и сестри тя е преживяла световни войни и пандемии, както и технологични пробиви. Като ученичка е играла волейбол. В по-зряла възраст Итоока се наслаждавала на банани и Calpis, млечна безалкохолна напитка, популярна в Япония.

