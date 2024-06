Кучето, което не е отдели от стопанина си денем и нощем, докато се събуди от кома

70-годишният Франсис Ромеро изпада в кома в болницата.

Да остане с него и да го пази е позволено единствено на неговото куче, което не се отделяло от стопанина си денем и нощем. След един месец мъжът се събудил от кома с думите:

"Къде е белият ангел, който постоянно нашепваше, че всичко ще бъде наред?"

Тази невероятна история развълнува хората в социалните мрежи, които са категорични, че кучетата са истински отдушник и помощник в трудните ситуации.

"Синът ми беше в кома в продължение на три месеца и донесохме кучето му да легне върху него и мозъчните му вълни започнаха да се активират. А когато излезе от комата, изписа името на домашния си любимец. Вярвам, че домашните любимци са духовни водачи в живота ни", споделя друга жена в социалните мрежи.

Според проучване общуването с кучета по такъв начин може да засили мозъчните вълни, свързани с почивка и релаксация, измерени чрез мозъчни тестове.

Многобройни проучвания показват емоционалните, физиологичните и когнитивните ползи от взаимодействието с животни, особено с кучета - като повишаване на енергията, засилване на положителните емоции или намаляване на риска от загуба на паметта.

"Ето защо здравните интервенции с помощта на животни се използват все по-често в различни области", казват авторите на изследването.

Предишните проучвания често използвали "цялостен подход, сравнявайки настроението или нивата на хормоните на хората преди и след прекарване на време с куче", съобщава чрез имейл първият автор на проучването, Оню Ю.

