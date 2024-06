Дженифър Анистън ще пише детски книги, вдъхновени от кучето ѝ

З вездата от сериала „Приятели“ Дженифър Анистън сключи договор за четири книги с издателство Harper Collins и анимационното студио Invisible Studio за поредица от творби с анимационно куче, предаде Асошиейтед прес.

Книгите са вдъхновени от нейния домашен любимец, Клайдио. Първата книга се казва „Clydeo Takes a Bite Out of Life“ („Клайдио отхапва от живота“), с илюстрации от Бруно Якоб и е планирана за издаване на 1 октомври.

