Почина Ким Йонг Нам, лицето на Северна Корея за света

„Ким Йонг Нам е перфектният пример за това как да оцелееш дълго в Северна Корея“

4 ноември 2025, 09:57
К им Йонг Нам, бившият церемониален държавен глава на Северна Корея и дългогодишен поддръжник на управляващата династия, почина на 97-годишна възраст, съобщиха държавните медии, предаде ВВС

Той беше председател на Върховното народно събрание в Пхенян, което е с ограничени правомощия, от 1998 до 2019 г.

Ким Йонг Нам заемаше различни дипломатически роли по времето на управлението на основателя на страната Ким Ир Сен, неговия син Ким Чен Ир и внука му Ким Чен Ун, без да е свързан роднински със семейството.

Той почина от множествена органна недостатъчност на 3 ноември, според Корейската централна новинарска агенция (KCNA).

Агенцията го описа като „революционер от старото поколение, оставил изключителни постижения в историята на развитието на нашата партия и страна“. За него беше организирано държавно погребение.

Ким Йонг Нам е роден по време на японското колониално управление над Корейския полуостров в семейство, което KCNA нарече „анти-японски патриоти“. Учил е в университета „Ким Ир Сен“ в Пхенян, както и в Москва, преди да започне кариерата си през 50-те години на миналия век.

Започвайки като нископоставен служител в управляващата партия, той се издига до поста външен министър, а след това е председател на Върховното народно събрание през почти целия период на управлението на Ким Чен Ир.

Въпреки че реалната власт оставаше в ръцете на управляващото семейство Ким, Ким Йонг Нам често беше възприеман като лицето на Северна Корея на международната сцена.

През 2018 г. той ръководи севернокорейска делегация в Южна Корея по време на Зимните олимпийски игри, където се срещна с тогавашния президент на Юга Мун Дже-ин.

Ким Йо Чен, влиятелната сестра на Ким Чен Ун, беше част от делегацията.

Ким Йонг Нам също се срещна с двама други бивши южнокорейски президенти: Ким Де-джун през 2000 г. и Ро Му-хюн през 2007 г., по време на междукорейски срещи на върха.

Южнокорейският министър на обединението Чун Донг-йонг изрази съболезнования, заявявайки, че е водил „смислени разговори за мира на Корейския полуостров“ с Ким Йонг Нам.

Бившият севернокорейски дипломат Те Йонг Хо, който сега живее в Южна Корея, заяви пред BBC, че Ким Йонг Нам никога не е изричал думи, които биха могли да се смятат за проблемни от режима.

Той никога не изразяваше собственото си мнение... Нямаше близки съюзници или врагове. Не проявяваше никаква креативност. Не предлагаше нови политики. Само повтаряше това, което семейство Ким е казвало преди“, каза Те, който наскоро беше ръководител на южнокорейския президентски съвет за обединение.

„Ким Йонг Нам е перфектният пример за това как да оцелееш дълго в Северна Корея“, добави Те, отбелязвайки, че той избягваше критики в партията, поддържайки „чиста“ репутация.

За разлика от много други високопоставени служители в Северна Корея, Ким Йонг Нам никога не беше понижаван, въпреки смяната на властта през три поколения на семейство Ким. Той се пенсионира през април 2019 г.

Дълголетието му беше рядкост, тъй като много други служители бяха отстранени, изпратени в трудови лагери или дори екзекутирани, ако бяха сметнати за действащи срещу политиките на държавата.

Например, Ким Чен Ун нареди екзекуцията на чичо си Чан Сонг Тек през 2013 г. за „предателски действия“, съобщиха тогава държавните медии.

Източник: BBC    
