Ким Чен Ун посети нов разрушител и заплаши да "накаже врага"

„Този военен кораб е ясно доказателство за развитието на въоръжените сили на нашата страна“

6 октомври 2025, 09:23
Ким Чен Ун посети нов разрушител и заплаши да "накаже врага"
Източник: БТА/AP

С евернокорейският лидер Ким Чен Ун посети един от новите военни кораби на страната и обяви, че разрушителят трябва да „накаже провокациите на врага“, съобщиха държавните медии.

Корабът „Чхое Хьон“ е един от двата разрушителя от този клас, с водоизместимост 5000 тона, пуснати на вода през настоящата година, докато Ким засилва усилията си за разширяване на военноморските способности на страната.

Ким Чен Ун гневен: "Престъпен акт" повреди нов военен кораб

„Този военен кораб е ясно доказателство за развитието на въоръжените сили на нашата страна“, заяви Ким по време на визитата си, цитиранa от държавната севернокорейска агенция.

„Огромната мощ на нашия флот трябва да бъде използвана в открито море, за да възпира, противодейства и наказва провокациите на врага в защита на държавния суверенитет,“ допълни той.

Ким обяви, че до октомври следващата година ще бъде построен трети разрушител от същия клас.

Южнокорейските военни твърдят, че „Чхое Хьон“ вероятно е разработен с помощта на Русия – възможно като част от сделка, при която Северна Корея изпраща хиляди свои войници да подкрепят Москва във войната ѝ в Украйна.

Северна Корея строи най-големия си военен кораб

Снимки показват Ким в командната зала на кораба, пред монитори, изобразяващи водите около Корейския полуостров. На друга снимка той сочи към замъглена карта пред група военни генерали.

Посещението се състоя ден след като Ким обяви разполагането на „специални средства за атака по ключови цели“ в отговор на, както той определи, нарастващото въоръжаване на Съединените щати в Южна Корея, без да разкрие повече подробности.

Северна Корея изпита нова противокорабна ракета

„Враговете на Пхенян ще трябва сериозно да се замислят накъде се движи тяхната собствена сигурност,“ предупреди той.

Съединените щати поддържат около 28 500 войници в Южна Корея, за да противодействат на заплахите от страна на ядреновъоръжената Северна Корея. Миналия месец Вашингтон, Сеул и Токио проведоха съвместни военни учения, които Пхенян традиционно осъжда като подготовка за инвазия, докато съюзниците настояват, че те имат чисто отбранителен характер.

Източник: БГНЕС    
Ким Чен Ун Северна Корея военноморски сили разрушител Чхое Хьон военно развитие вражески провокации Южна Корея
