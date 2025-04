Планът Русия да се върне на Олимпийските игри предизвиква отвращение в Украйна

У крайна настоява, че руските „атлети и представители са част от държавната пропагандна машина“, като отправя предупреждение към новия президент на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри. Това предава Politico .

Правителството на Украйна остро критикува изказванията на президента на МОК, който отвори вратата за връщането на Русия в игрите.

На Руски атлети било забранено да участват в Олимпийските игри под собственото си знаме от началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през февруари 2022 г., което МОК счете за нарушение на неговите правила.

Кърсти Ковънтри, която ще поеме поста от Томас Бах през юни, заяви през март, че е против забраната за участие на всяка страна в игрите и че ще започне „дискусии“ за връщането на Русия в олимпийското семейство до 2026 г.

Това предизвика остро възражение от Киев, който настоява Русия да бъде изключена от Олимпиадата и други международни спортни събития, докато разрушителната инвазия на Москва продължава.

„Ние ще призовем международната общност да отхвърли всякакви опити за нормализиране на присъствието на руски и беларуски граждани в спорта, докато войната срещу Украйна продължава“, заяви Юрий Музика, заместник-министър на спорта на Украйна.

„В Руската федерация спортът е част от държавната политика, той няма автономия, а атлетите и представителите са част от държавната пропагандна машина“, добави той, като подчерта, че Киев остава „непоколебим“ в подкрепата си за забраната.

Според настоящите правила, руски атлети могат да участват в Олимпийските игри само под неутрален флаг. Някои международни спортни федерации, като хокей на лед и лека атлетика, не позволяват на руснаците да участват в турнири и квалификационни кръгове изобщо, което означава, че те не могат да се класират за игрите.

