Писателката, която гореше собствените си книги

"Ръкописите не горят"

"Майстора и Маргарита", Михаил Булгаков

Розмари Тонкс постига успех в бохемските литературни среди на кипящия от живот Лондон през 60-те години. След това прекарва остатъка от живота си в опит да заличи следите.

Свикнали сме да вярваме, че всеки писател желае книгата му да бъде прочетена. Когато разлистваме дадено произведение ние сме уверени, че сме поканени в света на твореца. Оказва се, че читателите невинаги са приети радушно. Как бихте се почувствали, ако нахлуете с взлом в нечий роман?

Такъв е случаят с Розамари Тонкс и книгата"The Bloater", която писателката иска да унищожи, но не успява.

Първото издание е от 1968 г., впоследствие творбата е преиздадена през 2022 г., осем години след смъртта на Тонкс.

От авторката имаме още 5 романа и две стихосбирки със забележителна поезия.

Преди президаването на "The Bloater", книгата се е намирала трудно.

Всъщност, всяко произведение на Тонкс е струвало стотици хиляди долари. За да разберем необикновената съдба на тази изключителна жена, нужно е да започнем отначало.

Rosemary Tonks achieved success among the bohemian literati of Swinging London—then spent the rest of her life destroying the evidence of her career. https://t.co/75EFxw7OHP

Розмари Тонкс е родена през 1928 г. Малко преди да навърши 40 години писателката е постигнала всичко, за което мнозина мечтаят - публикува романи и има успех сред критика и публика.

Стихотворенията ѝ, които напомнят стила на обичания от нея Бодлер, са високо ценени.

Дръзките ѝ, полу-автобиографични романи имат търговски успех.

Големият поет Филип Ларкин е възхитен от нея. Розмари Тонкс е обрадена от едни от най-великите творци на своето време.

Съвременници свидетелстват, че на организираните от нея партита всички са възхитени от непринуденото ѝ, безпардонно остроумие.

Този живот приключва, когато писателката се обръща към християнския фундаментализъм. Вярата ѝ я кара да се отрече от всяка написана дума.

Не е ясно какво е провокирало промяната.

След боледуване, свързано с мъчителни кризи и придружено с екзистенциални въпроси и чувство на силна вина, Розмари Тонкс частично губи зрението си.

Тя напълно изчезва от обществения живот, а през 1980 г. напуска Лондон.

Мести се в малкото крайморско градче Борнмут, където се представя като госпожа Лайтбанд.

Раздава библии в местния парк и чувства, че трябва да защити обществото от "греховността" на собственото си писане. Започва да гори всичките си ръкописи и книги, в отчаяни опити да заличи творчеството си.

[…]

Simply wears me out. And their idea of literature!

The idiotic cut of the stanzas; the novels, full up, gross.



I have lived it, and I know too much.

My café-nerves are breaking me

With black, exhausting information.https://t.co/a4R3DTU5HX