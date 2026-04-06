АПИ спира 24-часовата пътна помощ за леки автомобили

А генция „Пътна инфраструктура“ спира да предоставя 24-часова пътна помощ със специализирана техника за репатриране на леки автомобили, а постъпилите към момента допълнителни задания за тази дейност, за месец март и април 2026 г., са върнати, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

„Трябва да се възстанови пазарната икономика и всички фирми, оказващи пътна помощ в цялата страна да работят свободно.“ Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов на среща с представители на бранш „Пътна помощ“. Причина за срещата бе извършването на дейности по „Осигуряване на 24-часова пътна помощ със специализирана техника за репатриране на състав от лекотоварни автомобили до безопасна трафик точка – извън обхвата на автомагистрален участък“, възлагани от Агенция „Пътна инфраструктура“.

„Не може да има монопол при оказване на пътна помощ от определени фирми и досегашната практика трябва да бъде спряна незабавно, а фирмите, работещи в бранша трябва да се конкурират по между си“, беше категоричен Найденов. Той подчерта, че тази дейност е била опорочена през последната година и пое ангажимент да се възстанови правото на свободен избор на гражданите на пътя.

АПИ никога не е вменявала задължителни услуги и нито една услуга, предоставяна от държавна администрация не може да бъде задължителна, посочи Найденов.

Във връзка с извършваните подобни дейности от изпълнителите по договорите за текущ ремонт и поддържане на АПИ в периода септември 2025 г. до февруари 2026 г. са назначени проверки.

Проверки се осъществяват, както от вътрешните контролни звена на АПИ и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, така и от правораздавателните институции – МВР, ГД „Национална полиция“.

От АПИ бяха категорични, че ще продължат да обезопасяват пътното платно от аварирали автомобили по съществуващите дейности от договорите за текущ ремонт и поддържане.

Днес Агенция „Пътна инфраструктура“ публикува на официалната си страница справка с всички възложени допълнителни задания за 24-часова пътна помощ, договорите, по които е предоставяна, фирмите изпълнители и разплатените суми.