МААЕ предупреди за риск от ядрена авария в АЕЦ „Бушер“

Р ъководителят на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) предупреди, че ударите в близост до иранската атомна електроцентрала „Бушер“ представляват „много реална опасност за ядрената безопасност и трябва да спрат“.

„Атаките в близост до действащата централа могат да доведат до тежка радиационна авария с вредни последици за хората и околната среда в Иран и извън него“, написа генералният директор на агенцията Рафаел Гроси в публикация в социалната мрежа X.

Той допълни, че при един от последните удари е бил засегнат район само на 75 метра от периметъра на централата.

Based on its independent analysis of new satellite imagery and detailed knowledge of the site, the IAEA can confirm recent impacts of military strikes close to Iran’s Bushehr Nuclear Power Plant (BNPP), including one just 75 metres from the site perimeter. The BNPP itself has not… pic.twitter.com/zWpp3IaFLW — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) April 6, 2026

По-рано днес Техеран критикува остро Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) за липсата на реакция относно системните атаки на САЩ и Израел срещу единствената атомна електроцентрала на Иран - „Бушер“, предаде ДПА.

Ръководителят на иранската Агенция за атомна енергия Мохамад Еслами критикува генералния директор на МААЕ Рафаел Гроси в писмо лично до него за това, че не е осъдил достатъчно твърдо последната атака в района на АЕЦ „Бушер“.

Това може да окуражи „агресорите" да продължат своите атаки, пише Еслами според информация на иранската държавна новинарска агенция ИРНА.

Охранител загина при съботния удар в района на АЕЦ „Бушер“ в южната част на Иран. Щети бяха нанесени на помощна сграда. Информация за разрушения в самата АЕЦ тогава не бе изнесена.

Това бе четвъртият път, откакто Израел и САЩ започнаха да нанасят удари по Иран на 28 февруари, в който бива нанесен ракетен удар близо до иранската атомна електроцентрала или нейни прилежащи комплекси, посочва ДПА.

„Бушер“ е единствената АЕЦ на Иран. Тя се намира на брега на Персийския залив, на около 760 километра южно от столицата Техеран.

Проектираният ѝ от Русия реактор произвежда електричество от 2011 г. насам. Понастоящем държавната атомна агенция на Русия - „Росатом“, изгражда втори ядрен реактор там.