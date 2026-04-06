Свят

Иран: Операцията на САЩ по спасяването на пилот може да е била прикритие за кражба на обогатен уран

Вашингтон празнува успешната евакуация на втория офицер от разбилия се F-15E, но Техеран взриви ефира с друга версия. Според Иран операцията е била „измама“ с цел достъп до ядрени материали, а американски самолети са били принудени да кацнат аварийно

6 април 2026, 14:33
Критичен момент: Иран отхвърля "временно примирие", съдбата на Ормузкия проток остава неясна
Пробив в блокадата: Трети турски кораб премина през Ормузкия проток
„Ще живеете в Ада!": Искат спешното сваляне от власт на Тръмп след вулгарния ултиматум към Иран
Надпревара с времето: Как САЩ спасиха ранен офицер от сърцето на врага
Арест в България: Задържаха мъж заради палеж на фабрика в Чехия
Техеран обещава "скъпоценна награда", ако бъде заловен пилота от сваления американски изтребител
Огнен ад в Калифорния: Бързо разрастващ се горски пожар доведе до евакуации
Влак дерайлира край Трявна, има пострадали пътници

И ранското външно министерство заяви, че американска операция за спасяване на пилот може да е била прикритие за „кражба на обогатен уран“ от Ислямската република.

(Във видеото: Тръмп след спасителната операция: Пилотът от сваления F-15 в Иран е в безопасност и в добро състояние)

Президентът Доналд Тръмп обяви, че САЩ са спасили втори член на екипажа на изтребител F-15E, който се разби над Иран в петък, определяйки мисията за смела операция по издирване и спасяване.

Надпревара с времето: Как САЩ спасиха ранен офицер от сърцето на врага

Иранските военни обаче я описаха като „операция за измама и бягство“, като заявиха, че тя е била „напълно осуетена“. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи посочи, че около операцията има „много въпроси и неясноти“.

„Районът, в който се твърди, че е бил американският пилот в провинция Кохгилуе и Бойер-Ахмад, е далеч от мястото, където те са се опитали да кацнат или да разположат сили в централната част на Иран. Възможността това да е била операция за измама с цел кражба на обогатен уран изобщо не бива да се изключва“, заяви Багаеи.

САЩ доказа "въздушното си господство": Спасен е вторият пилот на сваления F-15 над Иран

Той твърди, че операцията е била „провал“ за Съединените щати.

Иранската армия съобщи, че няколко американски самолета са били принудени да извършат аварийни кацания в южната провинция Исфахан, след като са били поразени по време на мисията

Източник: БГНЕС    
Иран САЩ пилот уран кражба
Последвайте ни
Рекорден бюджетен дефицит: Хазната се пропука с 1,5 млрд. евро – най-лош резултат от 15 години

Рекорден бюджетен дефицит: Хазната се пропука с 1,5 млрд. евро – най-лош резултат от 15 години

Ако на Коледа не сте видели сняг, това е твърде вероятно да стане на Великден, предупреди климатологът Симеон Матев

„Малкълм“ се завръща на екрана, но без Дюи: Защо актьорът отказа „торби с пари“

Солари по блоковете: Между желанието за пестене и закона

pariteni.bg
Нов шоурум на 8 мотоциклетни марки и премиум употребявани коли

carmarket.bg
Ексклузивно

Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

Преди 7 часа
Ексклузивно

Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Преди 8 часа
Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес
Ексклузивно

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

Преди 6 часа
Ексклузивно

Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Красив, но смъртоносен: Гърция премахва емблематичен храст от училища и градини

Свят Преди 7 минути

Здравните власти в Атина наредиха спешно изкореняване на популярния зокум около училища и паркове. Експерти предупреждават, че емблематичният храст е силно токсичен и може да причини сърдечен арест, докато еколози се обявиха против масовото премахване

BTS пренаписаха историята: Албумът „Arirang“ с рекорден престой на върха в САЩ

Любопитно Преди 23 минути

Южнокорейската сензация BTS затвърди доминацията си в САЩ, превръщайки албума „Arirang“ в най-големия си успех досега. Групата успя да задържи лидерството в „Билборд“ за втора седмица, оставяйки зад себе си новия проект на рапъра Йе (Кание Уест)

Украйна удари руски боен кораб и петролна платформа край Крим

Свят Преди 1 час

Снимката е илюстративна

Свят Преди 1 час

Драматичен инцидент на Бахамите: Американка бе погълната от вълните по време на нощно плаване. Трагедията е пълна, тъй като с падането си жената е изгасила двигателя на лодката, оставяйки мъжа си безпомощен в бурното море. Издирването продължава

Снимката е илюстративна

Свят Преди 1 час

Джеда Тауър в Саудитска Арабия се подготвя да премине границата от 100 етажа до седмици. Архитектът Ейдриън Смит разкрива пред Newsweek, че мегаструктурата ще бъде първата в историята, висока над 1 километър, оставяйки „Бурдж Халифа“ на второ място

Явор Божанков остана без шофьорска книжка

България Преди 1 час

Депутатът си признал, че не се подчинил на полицейско разпореждане

Не пропускайте това сутрин! Ще ви бъде трудно през деня

Любопитно Преди 2 часа

Сутрин без закуска изглежда като нещо дребно за мнозина, но тялото може да пострада много. Тогава една обикновена работна сутрин може да се превърне в борба с умора, раздразнителност и постоянни мисли за храна

Първа сърдечна трансплантация за годината в УМБАЛ „Света Екатерина“

България Преди 2 часа

Донорът е 43- годишна жена

„Никога не съм срещала това чудовище“: Джиджи Хадид опроверга слуховете за връзка с Епстийн

Любопитно Преди 2 часа

Супермоделът реагира остро, след като името ѝ се появи в разсекретените файлове на покойния сексуален престъпник, отричайки всякаква връзка с него

Започна разпределението на бюлетините за изборите на 19 април

Парламентарни избори Преди 2 часа

МВР осигурява охрана, а също продължава своята превантивна и разследваща дейност във връзка с нарушение на изборните права

Южна Корея твърди: Ясен е наследникът на Ким Чен Ун

Свят Преди 3 часа

Многократното присъствие на Джу Е на събития, свързани с отбраната, има за цел да намали съмненията относно жена наследник и да ускори изграждането на наратив за наследяване

Оперираха по спешност в "Пирогов" един от състезателите ни по борба

България Преди 3 часа

Момчето, състезател на ЦСКА, е получило сериозна травма на шийните прешлени

Оставиха в ареста двамата обвиняеми за нелегалната фабрика за цигари в Дупница

България Преди 3 часа

„Твоето творчество остава вечно!“: Лили Иванова се сбогува с големия Михаил Белчев

България Преди 3 часа

„Твоето творчество остава вечно!“: С тези думи Примата Лили Иванова се преклони пред паметта на поета Михаил Белчев. България скърби за един от най-големите си артисти, чиито песни и стихове промениха съдбата на българската музика

Американско-израелски удари убиха началника на разузнаването на Иранската революционна гвардия

Свят Преди 3 часа

Безумие в София: Шофьор кара в насрещното на бул. „България“, размина се на косъм от трагедия (ВИДЕО)

България Преди 3 часа

Кадри от натоварения булевард „България“ показват кола, движеща се срещу трафика. Видеото с безразсъдното шофиране предизвика гняв в мрежата и призиви към КАТ за незабавна идентификация и сурово наказание на нарушителя

Всичко от днес

От мрежата

Котешка интуиция: могат ли котките да разпознаят добрия и лошия човек?

dogsandcats.bg

Как да се грижим за бременна котка

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Щастлива новина: Залия и Дидо от "Един за друг" станаха родители

Edna.bg

Как Джиджи Хадид се оказа в досиетата на Епстийн — и защо това я разтърси

Edna.bg

Какво трябва да направи Григор, за да остане в топ 100?

Gong.bg

Голямото дерби на България: Левски срещу ЦСКА - кой е номер 1? феновете избират

Gong.bg

Иран е нанесъл удар по американски сили в Кувейт

Nova.bg

Артистичният свят скърби след смъртта на големия Михаил Белчев

Nova.bg