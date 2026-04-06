Иран: Операцията на САЩ по спасяването на пилот може да е била прикритие за кражба на обогатен уран

Надпревара с времето: Как САЩ спасиха ранен офицер от сърцето на врага

И ранското външно министерство заяви, че американска операция за спасяване на пилот може да е била прикритие за „кражба на обогатен уран“ от Ислямската република.

(Във видеото: Тръмп след спасителната операция: Пилотът от сваления F-15 в Иран е в безопасност и в добро състояние)

Президентът Доналд Тръмп обяви, че САЩ са спасили втори член на екипажа на изтребител F-15E, който се разби над Иран в петък, определяйки мисията за смела операция по издирване и спасяване.

Надпревара с времето: Как САЩ спасиха ранен офицер от сърцето на врага

Иранските военни обаче я описаха като „операция за измама и бягство“, като заявиха, че тя е била „напълно осуетена“. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи посочи, че около операцията има „много въпроси и неясноти“.

„Районът, в който се твърди, че е бил американският пилот в провинция Кохгилуе и Бойер-Ахмад, е далеч от мястото, където те са се опитали да кацнат или да разположат сили в централната част на Иран. Възможността това да е била операция за измама с цел кражба на обогатен уран изобщо не бива да се изключва“, заяви Багаеи.

Той твърди, че операцията е била „провал“ за Съединените щати.

Иранската армия съобщи, че няколко американски самолета са били принудени да извършат аварийни кацания в южната провинция Исфахан, след като са били поразени по време на мисията