Водно бедствие в Русия, загинали и хиляди евакуирани

6 април 2026, 15:34
40-те минути, в които екипажът на „Артемис II” ще загуби връзка със Земята
Иран: Операцията на САЩ по спасяването на пилот може да е била прикритие за кражба на обогатен уран
Критичен момент: Иран отхвърля "временно примирие", съдбата на Ормузкия проток остава неясна
Пробив в блокадата: Трети турски кораб премина през Ормузкия проток
„Ще живеете в Ада!“: Искат спешното сваляне от власт на Тръмп след вулгарния ултиматум към Иран
Надпревара с времето: Как САЩ спасиха ранен офицер от сърцето на врага
Арест в България: Задържаха мъж заради палеж на фабрика в Чехия
Техеран обещава "скъпоценна награда", ако бъде заловен пилота от сваления американски изтребител

Н ай-малко трима души загинаха при наводнения, предизвикани от проливни дъждове в южната част на Русия, съобщи днес Министерството на извънредните ситуации, като уточни, че 4 000 души са били евакуирани и спасителните операции продължават, предаде "Франс прес".

Споделени в социалните мрежи видеоклипове показват цели села под вода и наводнени пътища след тези много интензивни валежи, които засегнаха през уикенда руската република Дагестан в Кавказ.

Един от видеоклиповете показва срутването на част от многоетажна жилищна сграда в регионалния административен център Махачкала, разположен на брега на Каспийско море.

"За съжаление, двама души загинаха, сред които едно дете", когато водата заля магистрала, преобръщайки две коли, съобщи Министерството на извънредните ситуации. Още един човек е загинал при свлачище, посочи същият източник.

Някои пречиствателни станции за вода са били спрени поради прекъсвания на електрозахранването, посочиха местните власти.

Спасителните екипи продължават работата си, но се очакват нови дъждове, заяви министерството.

Подобни наводнения вече засегнаха Дагестан миналата седмица, причинявайки мащабни прекъсвания на електрозахранването и принуждавайки властите да обявят извънредно положение в региона. 

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Русия спаси десетки миньори след атака от Украйна

МААЕ предупреди за риск от ядрена авария в АЕЦ „Бушер"

„Не остарявай, любов": Отиде си големият Михаил Белчев, Илияна Йотова с трогателни думи

BTS пренаписаха историята: Албумът „Arirang" с рекорден престой на върха в САЩ

Как да познаем опасната боя за яйца преди Великден

Украйна удари руски боен кораб и петролна платформа край Крим

Явор Божанков остана без шофьорска книжка

Не пропускайте това сутрин! Ще ви бъде трудно през деня

Първа сърдечна трансплантация за годината в УМБАЛ „Света Екатерина"

„Никога не съм срещала това чудовище": Джиджи Хадид опроверга слуховете за връзка с Епстийн

Започна разпределението на бюлетините за изборите на 19 април

Ако на Коледа не сте видели сняг, това е твърде вероятно да стане на Великден, предупреди климатологът Симеон Матев

