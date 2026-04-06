Една жена загина, а три са ранени в тежка катастрофа край Хитово

Е дна жена загина, а три са ранени при катастрофата край село Хитово, община Добрич, съобщиха от полицията.

Сигнал за инцидента е бил подаден малко след 17:00 часа. Пристигналите на място екипи са установили, че лек автомобил "Опел" е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в идващ тежкотоварен камион.

В лекия автомобил са пътували пет жени. При инцидента на място загинала една от тях. Други три са транспортирани в болницата в Добрич, като една от тях в много тежко състояние. Петата жена е само с охлузни рани.

Шофьорът на товарния автомобил е без наранявания. По първоначална информация жените, пътуващи в лекия автомобил, са граждани на Израел.