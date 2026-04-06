6 април 2026, 18:52
Тръмп обяви, че е въоръжил опозицията и кюрдите в Иран, те отричат
П резидентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че САЩ са въоръжили ирански опозиционни групи и кюрдите в Иран.

В телефонно интервю пред "Фокс нюз" Тръмп заяви, че САЩ са били пряко замесени в усилията за дестабилизиране и сваляне на иранското правителство седмици преди да бъдат предприети въздушни удари на 28 февруари срещу Иран и докато американските преговарящи са се срещали с висши ирански служители в Европа.

Демонстрациите започнаха на 28 декември сред собствениците на магазини в центъра на Техеран, които бяха разгневени от задълбочаващата се икономическа криза и падащата стойност на иранския риал. Скоро те се разпространиха в големи и малки градове в цялата страна, превръщайки се в национални демонстрации, докато стотици хиляди хора от всички възрасти излязоха по улиците. Някои протестиращи по това време вече бяха започнали да призовават за промяна в правителството, предава "Ал-джазира".

Правозащитни групи посочиха, че иранските власти са предприели мерки срещу протестите, особено на 8 и 9 януари. Хиляди хора, повечето от които млади иранци, бяха убити, а десетки хиляди други бяха арестувани. Иранските власти също така прекъснаха интернет, "за да прикрият престъпленията си", според "Амнести интернешънъл".

Специалният докладчик на ООН за Иран Май Сото заяви, че са били убити най-малко 5000 души, а реалният брой на жертвите може да е над 20 000.

Протестите бяха най-големите след демонстрациите за правата на жените през септември 2022 г., които последваха смъртта на Махса Амини в полицейски арест. Тя беше арестувана, защото не си е покрила правилно косата. Смъртта на Амини предизвика национални демонстрации. След това властите бяха обвинени и в стрелба по протестиращи, арест и евентуално екзекуция на някои от тях.

Убитият при въздушен удар на САЩ и Израел ирански върховен лидер Али Хаменей каза в рядко признание на 17 януари, че "няколко хиляди" души са били убити при потупването на протестите.

Хаменей обвини Тръмп, че е "престъпник" и че е лично замесен в подстрекаването на демонстрациите.

"Последният антиирански бунт беше различен с това, че президентът на САЩ лично се замеси", обяви Хаменей.

Неназован ирански служител заяви пред "Ройтерс", че по-голямата част от насилието и смъртните случаи са станали на кюрдска територия в северозападен Иран.

Около седмица след началото на кризата Тръмп предупреди Иран да не убива протестиращи.

Няколко ирански кюрдски групи в неделя отрекоха твърденията на Тръмп, че ги е въоръжил по време на протестите през декември и януари.

Висш служител на Демократическата партия на Ирански Кюрдистан заяви пред иракска телевизия, че твърденията на Тръмп са неверни.

"Тези изявления са безпочвени и не сме получили никакви оръжия", каза Мохамед Назиф Кадери: "Оръжията, които имаме, са отпреди 47 години и ги получихме на бойното поле на Ислямската република, а някои купихме от пазара."

Източник: Al Jazeera    
Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

